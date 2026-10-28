Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Charles Alloncle devient porte-parole de Marine Le Pen, l’UDR renforce sa présence dans l’équipe du RN

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Présidentielle 2027 : Charles Alloncle devient porte-parole de Marine Le Pen, l'UDR renforce sa présence dans l'équipe du RN
Présidentielle 2027 : Charles Alloncle devient porte-parole de Marine Le Pen, l'UDR renforce sa présence dans l'équipe du RN

Marine Le Pen poursuit la constitution de son équipe pour l’élection présidentielle de 2027. Dans un communiqué publié mardi 27 octobre, son directeur de campagne Julien Sanchez a annoncé la nomination de Charles Alloncle, député UDR de l’Hérault, comme porte-parole de la campagne. L’élu, notamment connu pour son rôle de rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public, rejoint ainsi l’organisation présidentielle de la candidate du Rassemblement national. Cette nomination illustre la place accordée aux alliés d’Éric Ciotti dans le dispositif électoral du RN.

Charles Alloncle, membre de l’Union des droites pour la République, prend également la responsabilité du pôle consacré à l’intelligence artificielle et aux nouvelles technologies. Son arrivée parmi les porte-parole intervient dans un contexte de réorganisation du Rassemblement national après son congrès d’Orléans. Jordan Bardella a été réélu à la présidence du parti, tandis que Marine Le Pen a confié la direction du groupe parlementaire à Sébastien Chenu afin de se consacrer davantage à sa campagne présidentielle.

Affaires étrangères, défense, sport : une équipe de campagne élargie

Le communiqué de Julien Sanchez annonce plusieurs autres nominations. Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement national, devient coordinateur du pôle Affaires étrangères et Europe. Le sénateur Frank Giletti prend en charge la coordination du pôle Défense, tandis que l’eurodéputé Aleksandar Nikolic se voit confier le pôle Sport.

Ces désignations doivent permettre à Marine Le Pen de répartir les responsabilités programmatiques entre plusieurs responsables politiques et parlementaires. La campagne entend ainsi structurer ses propositions sur les questions internationales, la sécurité, les nouvelles technologies et les politiques publiques.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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