« Si on voulait bordéliser le second tour… » : Bruno Retailleau veut changer la date de la présidentielle de 2027

Bruno Retailleau propose de modifier la date du second tour de l'élection présidentielle de 2027, prévu le 2 mai, en raison de la proximité avec le 1er Mai, jour de manifestations souvent marquées par des tensions. Cette demande soulève des questions juridiques et politiques, alors que des préoccupations autour de la sécurité s'intensifient après des violences récentes.

Bruno Retailleau réclame une modification du calendrier de l’élection présidentielle de 2027. Invité de BFMTV lundi 19 octobre au soir, le président des Républicains a dénoncé la proximité entre les manifestations traditionnelles du 1er Mai et le second tour du scrutin, prévu le dimanche 2 mai. Dans un contexte marqué par les violences du 17 octobre, l’ancien ministre de l’Intérieur redoute que de nouveaux affrontements ne viennent perturber les dernières heures de la campagne électorale et le déroulement du vote.

Le calendrier présidentiel place cette année le second tour au lendemain de la fête du Travail, traditionnellement marquée par d’importants cortèges syndicaux à travers le pays. Bruno Retailleau considère que cette configuration pourrait créer des difficultés particulières, notamment si les tensions sociales et politiques restent aussi fortes qu’aujourd’hui. Le président de LR redoute que certains groupes profitent des rassemblements du 1er Mai pour provoquer des troubles susceptibles d’affecter le climat du scrutin.

Une proposition juridiquement envisageable, mais politiquement sensible

« Si on voulait bordéliser le second tour… », a notamment lancé Bruno Retailleau pour dénoncer ce calendrier. L’ancien ministre estime qu’une élection présidentielle doit se dérouler dans des conditions permettant aux Français de voter sereinement, sans risque de voir les violences occuper l’essentiel du débat public à la veille du scrutin.

La proposition soulève toutefois plusieurs difficultés. Le calendrier électoral est encadré par la Constitution, notamment en ce qui concerne la durée du mandat présidentiel et l’intervalle entre les deux tours. Des constitutionnalistes interrogés par Public Sénat considèrent qu’un ajustement pourrait être juridiquement envisageable, à condition de respecter l’ensemble de ces règles.

Une éventuelle modification nécessiterait donc une décision prise dans un cadre juridique précis. Elle ne pourrait pas résulter de la seule demande d’un candidat ou d’un parti politique.

La crainte de nouvelles violences après le 17 octobre

L’intervention de Bruno Retailleau intervient dans un contexte où les questions de sécurité prennent une place croissante dans la préparation de la présidentielle. Les violences du 17 octobre, notamment l’incendie de l’hôtel de ville de Limoges, ont conduit plusieurs responsables politiques à demander un renforcement des dispositifs de maintien de l’ordre.

Le président des Républicains estime que l’État doit anticiper les risques plutôt que réagir une fois les incidents survenus. Son initiative vise donc à éviter que le scrutin présidentiel ne se déroule dans un climat de tension extrême.