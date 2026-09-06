POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : François Bayrou appelle à une large coalition du centre pour éviter un second tour RN-LFI

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Présidentielle 2027 : François Bayrou appelle à une large coalition du centre pour éviter un second tour RN-LFI
Présidentielle 2027 : François Bayrou appelle à une large coalition du centre pour éviter un second tour RN-LFI

Invité ce dimanche de l’émission politique de Pierre de Vilno sur Europe 1 et CNews, François Bayrou a appelé à élargir fortement le socle politique du centre en vue de la présidentielle de 2027. Selon lui, « on ne gagnera pas l’élection présidentielle si on n’a pas une base plus large » que les niveaux actuellement observés autour de 15 à 17 %.

L’ancien Premier ministre estime surtout que cette coalition doit être préparée avant même le scrutin. « Une fois l’élection présidentielle passée, on ne pourra pas gouverner le pays avec une faction étroite », a-t-il averti, jugeant qu’une majorité trop limitée serait rapidement confrontée aux oppositions, aux concurrences et aux censures.

Bayrou veut un « ensemble républicain, réformiste, humaniste »

François Bayrou appelle donc les différentes composantes du centre à reconnaître qu’elles appartiennent à un même espace politique. Il refuse toutefois l’expression de « bloc central », à laquelle il préfère celle d’un ensemble « républicain, réformiste, humaniste », au sein duquel les différentes candidatures pourraient s’affronter dans le cadre d’une « compétition loyale ».

Le président du MoDem considère par ailleurs que « le centre n’est pas représenté comme il faut » dans la campagne actuelle. Il critique notamment l’expression « la droite et le centre », qui revient selon lui à assimiler le centre à la droite, alors qu’il revendique une tradition politique autonome, démocrate et humaniste.

Bayrou renvoie enfin dos à dos le Rassemblement national et La France insoumise. Il estime que tous ceux qui veulent « écarter les deux extrêmes » doivent se rassembler et affirme que « l’élection de l’extrême droite ou de l’extrême gauche, du RN ou de LFI, a la même conséquence : c’est que l’Union européenne saute ». À ses yeux, la priorité est donc claire : construire avant 2027 une coalition suffisamment large pour accéder au second tour puis gouverner.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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