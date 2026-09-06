Présidentielle 2027 : François Bayrou appelle à une large coalition du centre pour éviter un second tour RN-LFI

Invité ce dimanche de l’émission politique de Pierre de Vilno sur Europe 1 et CNews, François Bayrou a appelé à élargir fortement le socle politique du centre en vue de la présidentielle de 2027. Selon lui, « on ne gagnera pas l’élection présidentielle si on n’a pas une base plus large » que les niveaux actuellement observés autour de 15 à 17 %.
L’ancien Premier ministre estime surtout que cette coalition doit être préparée avant même le scrutin. « Une fois l’élection présidentielle passée, on ne pourra pas gouverner le pays avec une faction étroite », a-t-il averti, jugeant qu’une majorité trop limitée serait rapidement confrontée aux oppositions, aux concurrences et aux censures.
Bayrou veut un « ensemble républicain, réformiste, humaniste »
François Bayrou appelle donc les différentes composantes du centre à reconnaître qu’elles appartiennent à un même espace politique. Il refuse toutefois l’expression de « bloc central », à laquelle il préfère celle d’un ensemble « républicain, réformiste, humaniste », au sein duquel les différentes candidatures pourraient s’affronter dans le cadre d’une « compétition loyale ».
Le président du MoDem considère par ailleurs que « le centre n’est pas représenté comme il faut » dans la campagne actuelle. Il critique notamment l’expression « la droite et le centre », qui revient selon lui à assimiler le centre à la droite, alors qu’il revendique une tradition politique autonome, démocrate et humaniste.
Bayrou renvoie enfin dos à dos le Rassemblement national et La France insoumise. Il estime que tous ceux qui veulent « écarter les deux extrêmes » doivent se rassembler et affirme que « l’élection de l’extrême droite ou de l’extrême gauche, du RN ou de LFI, a la même conséquence : c’est que l’Union européenne saute ». À ses yeux, la priorité est donc claire : construire avant 2027 une coalition suffisamment large pour accéder au second tour puis gouverner.
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