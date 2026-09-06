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Le gouvernement veut taxer l’épargne salariale au-delà de 3000 euros

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Le gouvernement veut taxer l'épargne salariale au-delà de 3000 euros
Le gouvernement veut taxer l'épargne salariale au-delà de 3000 euros

L’exécutif cherche de nouvelles recettes pour boucler son budget 2027. Le gouvernement envisage de soumettre à cotisations sociales les primes d’intéressement, de participation et les abondements aux plans d’épargne collectifs au-delà de 3000 euros par an. Cette mesure figure parmi les pistes étudiées pour réduire le déficit de la Sécurité sociale. Le gain attendu s’élèverait à 1 milliard d’euros.

Un milliard d’euros visé pour réduire le déficit

Le projet de budget pour 2027 doit être présenté le 30 septembre prochain. L’exécutif multiplie les arbitrages dans un calendrier contraint. Les dispositifs d’épargne salariale, jusqu’à présent exemptés de cotisations sociales sous certains plafonds, représentent un gisement fiscal identifié par Bercy. La mesure toucherait les salariés bénéficiant des primes les plus élevées dans ces dispositifs.

Cette taxation progressive pourrait modifier l’attractivité de l’épargne salariale pour les entreprises qui en ont fait un levier de rémunération. Les syndicats patronaux n’ont pas encore réagi officiellement à cette hypothèse. Le gouvernement n’a pas confirmé publiquement cette orientation, qui reste au stade des arbitrages budgétaires

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