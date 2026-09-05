Fin de carrière? Greg Guillotin reconnaît avoir été violent avec son ex-compagne: «J’ai honte»

Greg Guillotin admet avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ex-compagne, qui a déposé plainte pour des faits survenus pendant leurs sept années de relation. Dans un communiqué, il présente ses excuses et révèle suivre une thérapie pour cibler ses comportements violents, affirmant qu'il s'engage à répondre devant la justice.

Au lendemain de la révélation de la plainte déposée par son ex-compagne pour violences conjugales et harcèlement⁠, Greg Guillotin sort du silence. L’humoriste et vidéaste reconnaît avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur celle qui a partagé sa vie pendant sept ans. Dans un long communiqué, il présente ses excuses, dit avoir « honte » de son comportement et révèle être suivi depuis plusieurs années par un psychiatre puis par un psychologue spécialisé dans l’accompagnement des auteurs de violences conjugales.

« Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier »

La prise de parole tranche avec le silence observé par Greg Guillotin lors de la révélation de l’affaire. Son ancienne compagne, aujourd’hui âgée de 27 ans, a déposé plainte le 17 juin 2026 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry, dans l’Essonne. Elle accuse le créateur du Pire Stagiaire de violences physiques et psychologiques répétées au cours de leur relation, entre 2019 et 2026.

Cette fois, Greg Guillotin reconnaît explicitement une partie des faits dénoncés par son ancienne compagne : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. »

L’humoriste poursuit en confrontant directement son image publique à son comportement dans sa vie privée : « Pendant des années, j’ai fait rire des millions de gens. Chez moi, à plusieurs reprises, j’ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. Les deux sont vrais. » Puis il ajoute : « Les deux ont été moi. Je ne veux plus jamais être le second. »

Un psychiatre puis un psychologue spécialisé dans les auteurs de violences conjugales

Greg Guillotin affirme que sa démarche thérapeutique a commencé avant la fin de sa relation. Selon son communiqué, il a commencé à être suivi par un psychiatre environ un an avant leur séparation. Il explique avoir ensuite entrepris un travail spécifique sur ses comportements violents : « J’ai ensuite entamé un suivi régulier avec un psychologue spécialisé dans l’accompagnement des auteurs de violences conjugales. »

Le vidéaste précise que ce suivi se poursuit aujourd’hui. « On y apprend à regarder ce qu’on a fait sans détourner les yeux, et à faire le travail nécessaire pour que cela ne se reproduise jamais. J’y vais encore aujourd’hui. J’irai aussi longtemps qu’il le faudra. »

Cette reconnaissance intervient alors que les accusations de son ancienne compagne sont particulièrement lourdes. Dans sa plainte, celle-ci décrit des violences physiques, mais également des insultes, des humiliations, du dénigrement et un système de surveillance qu’elle présente comme participant à une situation d’emprise.

« À celle qui a partagé ma vie pendant sept ans, je dois des excuses »

Greg Guillotin adresse ensuite directement des excuses à son ancienne compagne, sans la nommer : « À celle qui a partagé ma vie pendant sept ans, je dois des excuses. Je les présente ici, une nouvelle fois, publiquement, même si je sais que cela peut sembler dérisoire. »

Coups de pied, gifle, coup de poing : les autres faits seront abordés devant les enquêteurs

Greg Guillotin ne répond pas point par point à l’ensemble des faits précis contenus dans la plainte. Son ex-compagne affirme notamment avoir reçu un coup de pied aux Maldives en décembre 2022. Lors d’un séjour au Maroc en 2023, elle dénonce une gifle, plusieurs coups de pied ainsi qu’un bol de céréales jeté au visage. Elle rapporte également un coup de poing au niveau d’un œil en 2024. Ces accusations précises restent à établir judiciairement.

Sur ces épisodes et les autres faits visés par la procédure, Greg Guillotin annonce qu’il réservera désormais ses explications à la justice : « Sur les autres faits visés par la plainte, je m’expliquerai devant les enquêteurs, pas ici. Je répondrai à la justice, à chaque étape, sans me dérober, et je ne reparlerai pas de cette affaire publiquement avant la fin de la procédure. »

Il conclut : « Beaucoup de choses seront dites à mon sujet. Je n’y répondrai pas. Tout ce que je pouvais dire est ici. Le reste, c’est à moi de le faire. »

Une plainte déposée le 17 juin à Évry

La plainte de son ancienne compagne a été déposée le 17 juin auprès du procureur de la République d’Évry. Au moment où l’affaire a été rendue publique, le parquet avait indiqué qu’« aucun service d’enquête n’[avait] été saisi » à ce stade.

La jeune femme affirme avoir rencontré Greg Guillotin sur les réseaux sociaux alors qu’elle avait 19 ans et lui 35. Leur relation a ensuite duré environ sept ans. Elle situe les premières violences physiques qu’elle dénonce en avril 2022, dans leur logement de la région parisienne.

Son avocat, Me Jean-Baptiste Riolacci, avait déclaré que sa cliente avait dénoncé « des années de coups, d’insultes et de dénigrement » et assuré avoir transmis au parquet les éléments réunis à l’appui de sa plainte.

Des accusations de surveillance au domicile également dans la plainte

La procédure ne porte pas uniquement sur des violences physiques. L’ancienne compagne de Greg Guillotin dénonce également un climat de contrôle et de surveillance.

Des caméras auraient notamment été installées dans le domicile du couple, initialement afin de surveiller un artisan pendant des travaux. Selon la plaignante, Greg Guillotin les aurait ensuite utilisées pour contrôler à distance certains de ses faits et gestes et lui adresser des reproches lorsqu’elle se reposait ou lorsqu’il estimait que certaines tâches n’étaient pas effectuées comme il le souhaitait.

L’affaire fait suite aux accusations de violences conjugales formulées contre Jimmy Mohamed⁠, que le médecin a pour sa part contestées. France Télévisions a depuis décidé de ne pas réintégrer Jimmy Mohamed dans ⁠Le Mag de la santé⁠.

Dans le cas de Greg Guillotin, la situation est désormais différente de celle qui prévalait lors de la révélation de la plainte : le vidéaste reconnaît publiquement avoir commis des violences physiques et psychologiques envers son ancienne compagne. La justice devra désormais examiner les différents faits dénoncés dans la plainte et déterminer précisément les éventuelles responsabilités pénales.

Oui, c’est bien W9, donc le parallèle avec Stéphane Plaza est particulièrement pertinent puisque les deux sont liés au groupe M6. Et Le Pire Stagiaire est bien produit par H2O Productions, la société de Cyril Hanouna : après C8, l’émission est arrivée sur W9 en avril 2026.

Après Stéphane Plaza, le groupe M6 face à un nouveau cas sensible

Les aveux de Greg Guillotin placent désormais le groupe M6 devant une situation particulièrement délicate. En février 2025, après la condamnation de Stéphane Plaza à douze mois de prison avec sursis pour violences conjugales, M6 avait immédiatement décidé de déprogrammer toutes les émissions dans lesquelles apparaissait l’animateur, sans attendre l’issue de son appel. Un peu plus d’un an plus tard, Greg Guillotin a justement rejoint une autre chaîne du groupe : Le Pire Stagiaire, longtemps diffusé sur C8 et produit par H2O Productions, la société de Cyril Hanouna, a fait son arrivée sur W9 le 1er avril 2026. La situation judiciaire n’est évidemment pas identique : Stéphane Plaza avait été condamné par un tribunal, tandis que Greg Guillotin n’a à ce stade fait l’objet d’aucune condamnation et doit encore répondre aux faits visés par la plainte devant les enquêteurs. Mais une différence existe désormais : Greg Guillotin reconnaît lui-même publiquement avoir exercé, à plusieurs reprises, des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne. Reste donc à savoir quelle position adoptera W9 et, plus largement, le groupe M6 concernant la poursuite de la diffusion de ses programmes.