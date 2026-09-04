Affaire Patrick Bruel, Louane réagit à l’annulation de sa tournée: «J’aurais été gênée de le voir monter sur scène»

Louane réagit à l'annulation de la tournée de Patrick Bruel, affirmant qu'elle se sentirait gênée de le voir performer en raison des accusations de violences sexuelles portées contre lui. Tout en exprimant son soutien aux victimes, elle refuse de commenter les déclarations de Mimie Mathy et souligne l'importance de la prudence tant que la justice n'a pas tranché.

Louane a pris position sur l’affaire Patrick Bruel. Invitée de Marc-Olivier Fogiel sur RTL ce vendredi, la chanteuse a été interrogée sur l’annulation de la tournée que Patrick Bruel devait entamer début octobre. Sans se prononcer sur la culpabilité du chanteur, qui conteste les faits qui lui sont reprochés et reste présumé innocent, elle a expliqué qu’elle aurait été mal à l’aise de le voir reprendre immédiatement le chemin de la scène.

« J’aurais été gênée de le voir monter sur scène, c’est une évidence », a déclaré Louane, avant de rappeler que sa priorité restait le soutien apporté aux personnes dénonçant des violences sexuelles.

« Le plus important, c’est de rappeler mon soutien à toutes les victimes »

Face à Marc-Olivier Fogiel, Louane a choisi des mots particulièrement prudents. Interrogée sur la décision de Patrick Bruel d’annuler ses concerts, elle a d’abord tenu à rappeler sa position sur les violences sexistes et sexuelles : « Le plus important, c’est de rappeler mon soutien à toutes les victimes. »

La chanteuse n’a cependant pas esquivé la question concernant un éventuel retour de Patrick Bruel devant son public. « J’aurais été gênée de le voir monter sur scène, c’est une évidence », a-t-elle répondu. Elle a également reconnu qu’elle aurait ressenti le même malaise en le voyant participer aux Enfoirés.

Pour rappel, la situation judiciaire de Patrick Bruel s’est considérablement alourdie ces derniers mois. En juin, le chanteur a été mis en examen dans plusieurs dossiers de violences sexuelles⁠. Il a été mis en examen dans quatre dossiers, notamment pour viol et tentatives de viol, et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres. Il conteste l’ensemble des accusations portées contre lui.

Louane prend ses distances avec les déclarations de Mimie Mathy

Marc-Olivier Fogiel a également interrogé Louane sur les récentes déclarations de Mimie Mathy. Cette dernière avait estimé que Patrick Bruel avait été « plus harcelé que harceleur ».

Louane n’a pas souhaité commenter directement cette position. « Ce qu’elle dit ne me regarde pas », a-t-elle répondu. Elle a toutefois insisté sur la nécessité de conserver une certaine prudence tant que la justice n’a pas définitivement tranché : « Dans ce genre de situation, particulièrement quand la justice n’a pas eu le temps de se faire, je pense qu’il est important de prendre du recul. »

Patrick Bruel a finalement renoncé à ses 35 concerts

Patrick Bruel a annoncé mardi 1er septembre l’annulation de sa tournée Alors regarde, 35, qui devait commencer le 2 octobre et comporter 35 concerts jusqu’au 21 novembre. Plus de 150 000 spectateurs étaient attendus.

Le chanteur avait jusque-là souhaité maintenir cette tournée malgré les procédures engagées contre lui. Il a finalement estimé que les conditions n’étaient plus réunies pour poursuivre. « J’ai donc pris la décision d’annuler ces concerts », a-t-il annoncé, expliquant faire « le choix de l’apaisement ».

Patrick Bruel a toutefois clairement indiqué que cette décision ne constituait pas un renoncement à sa défense. « Cette décision ne signifie en aucun cas que je renonce à me défendre », a-t-il assuré. Il continue de contester les faits et affirme vouloir obtenir la reconnaissance de son innocence.

Plusieurs élus avaient publiquement contesté la tenue de certains concerts. La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, avait également considéré que les conditions n’étaient plus réunies pour permettre le déroulement de la tournée.

Une affaire judiciaire qui s’est considérablement élargie

Depuis plusieurs mois, les accusations visant Patrick Bruel se sont multipliées. Dès avril, quatre nouveaux témoignages et deux plaintes⁠ avaient été rendus publics. Deux autres plaintes ont ensuite été déposées en juin, l’une concernant une tentative de viol présumée en 2007 et l’autre un viol présumé en 2012. Ces nouvelles procédures avaient encore élargi le dossier judiciaire⁠.

En juillet, une nouvelle plainte pour un viol présumé sur mineure⁠ avait également été déposée. Cette plainte n’avait alors donné lieu ni à une mise en examen ni à un renvoi devant une juridiction.

Une autre affaire concerne les accusations formulées par une masseuse du Paléo Festival de Nyon⁠, qui reproche au chanteur un comportement déplacé en 2019. Patrick Bruel conteste là encore les faits rapportés.

Patrick Bruel continue de clamer son innocence

Dans son message annonçant l’annulation de sa tournée, l’artiste de 67 ans a réaffirmé sa volonté de répondre aux enquêteurs et aux magistrats. « Seule la justice connaît le détail des faits, seule la justice connaît le dossier, seule la justice dira la vérité de ces affaires », a-t-il écrit. Il a également déclaré : « Je me défendrai, je me battrai pour que mon innocence soit reconnue. »

Patrick Bruel bénéficie à ce stade de la présomption d’innocence. L’annulation de ses 35 concerts constitue néanmoins une conséquence particulièrement importante de l’affaire sur sa carrière. Avec sa déclaration sur RTL, Louane devient à son tour l’une des personnalités de la chanson française à s’exprimer publiquement sur la situation : elle défend le soutien aux victimes, tout en rappelant que le temps judiciaire n’est pas terminé.