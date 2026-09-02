Patrick Bruel : Helena Noguerra témoigne à son tour et dénonce des faits qu’elle dit avoir subis dans les années 2000

Un nouveau témoignage a été versé au dossier Patrick Bruel. Helena Noguerra, chanteuse et actrice belge de 57 ans, a été entendue cet été par la police judiciaire. La sœur de Lio affirme avoir elle-même subi des faits impliquant Patrick Bruel au début des années 2000. Les faits précis dénoncés par Helena Noguerra ne sont pas connus à ce stade. L’artiste n’a pas déposé plainte, mais a accepté de répondre aux enquêteurs après avoir été convoquée dans le cadre des investigations visant le chanteur.

Helena Noguerra convoquée par la police judiciaire

Les enquêteurs ont souhaité recueillir son témoignage alors que les accusations visant Patrick Bruel se sont multipliées ces derniers mois. Helena Noguerra a ainsi détaillé aux policiers les faits dont elle affirme avoir été victime dans les années 2000.

Ce nouveau témoignage vient compléter un dossier judiciaire déjà particulièrement fourni. Depuis le début de l’affaire, près de 30 femmes ont mis en cause Patrick Bruel⁠ pour des faits présumés commis à différentes périodes.

Patrick Bruel mis en examen dans quatre dossiers

Après avoir été placé en garde à vue au mois de juin⁠, Patrick Bruel a été mis en examen pour viols, agressions et harcèlement sexuel⁠.

Le chanteur est actuellement mis en examen dans quatre dossiers de violences sexuelles et placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres procédures. De nouvelles plaintes ont également été déposées⁠ au cours de l’été. Patrick Bruel conteste les violences sexuelles qui lui sont reprochées et demeure présumé innocent.

Lio avait déjà publiquement mis en cause le chanteur

Le témoignage d’Helena Noguerra prend une dimension particulière en raison des déclarations faites quelques mois plus tôt par sa sœur, Lio. Interrogée au mois de mai sur les accusations visant Patrick Bruel, la chanteuse avait assuré connaître depuis longtemps certains éléments concernant l’artiste : « On le sait depuis des années. »

Lio avait également estimé que Patrick Bruel avait « un problème » et l’avait publiquement appelé à « se faire soigner ». Helena Noguerra n’avait jusqu’à présent pas publiquement fait état de ce qu’elle affirme aujourd’hui avoir vécu. Son audition par les enquêteurs a donc ajouté un témoignage supplémentaire aux investigations judiciaires en cours.

Une révélation au lendemain de l’annulation de sa tournée

Cette information a été révélée quelques heures après une autre décision importante de Patrick Bruel. Mardi 1er septembre, le chanteur a finalement annoncé l’annulation de toute sa tournée d’automne⁠.

L’artiste devait remonter sur scène à partir du 2 octobre pour la tournée anniversaire Alors regarde 35, avec 35 concerts programmés jusqu’au 21 novembre. Il avait encore confirmé le maintien de ces concerts au mois d’août⁠, malgré les difficultés rencontrées pour organiser le spectacle.

La pression s’était toutefois accentuée. À Chartres, où devait être donné le premier concert, le maire avait annoncé vouloir empêcher le lancement de la tournée⁠.

Patrick Bruel a finalement renoncé à l’ensemble des dates. Le chanteur a expliqué vouloir désormais consacrer son énergie à sa défense judiciaire. L’audition d’Helena Noguerra constitue désormais un nouvel élément dans une affaire qui a débuté publiquement au printemps, lorsque les premiers témoignages et plaintes visant Patrick Bruel⁠ ont été révélés.