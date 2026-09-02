Martinique : trois fusillades en trois jours, l’urgence d’une réponse sécuritaire ferme

En trois jours, la Martinique est frappée par trois fusillades, faisant plusieurs blessés, dont un adolescent décédé. Ces événements soulignent la circulation alarmante des armes à feu sur l’île, poussant à une demande urgente de mesures sécuritaires renforcées pour restaurer l'ordre public et protéger les citoyens.

La Martinique vient de connaître trois agressions par arme à feu en moins de 72 heures. Mardi soir, entre 20 heures et 20 h 30, un homme de 43 ans a été touché à la cuisse dans la résidence Toquade, située dans le secteur de Renéville à Fort-de-France. Consciente lors de l’arrivée des secours, la victime a été médicalisée sur place par le SAMU avant d’être transportée au CHU de Martinique. Une enquête a été ouverte pour identifier le ou les tireurs et déterminer les circonstances de cette nouvelle fusillade.

L’attaque survient au lendemain de la mort d’un adolescent de 17 ans, atteint d’une balle à la tête dans le centre du Lamentin. Quelques heures auparavant, dans la nuit de dimanche à lundi, un homme de 29 ans avait été grièvement blessé par balle au quartier Canal Alaric, à Sainte-Thérèse, sur le territoire de Fort-de-France. Son pronostic vital était engagé lors de son admission à l’hôpital Pierre Zobda-Quitman. Aucun lien n’a pour l’instant été établi entre les trois affaires.

L’État doit reprendre le contrôle face à la circulation des armes

Cette concentration de violences armées ne peut toutefois être considérée comme une simple succession de faits divers isolés. Elle illustre la circulation préoccupante des armes à feu en Martinique et la nécessité d’une réponse plus ferme des pouvoirs publics. Les habitants ne doivent pas s’habituer aux coups de feu, aux règlements de comptes et aux interventions répétées des secours. La sécurité quotidienne constitue une mission fondamentale de l’État, qui doit mobiliser les moyens nécessaires pour restaurer durablement l’ordre.

Des opérations renforcées contre les armes illégales, les trafics de stupéfiants et les réseaux criminels doivent être conduites dans les secteurs les plus exposés. Cette politique suppose davantage d’enquêteurs, une présence visible des forces de l’ordre, des contrôles ciblés et une coopération accrue entre la police, la gendarmerie, les douanes et la justice. Les auteurs identifiés devront être jugés rapidement et sanctionnés à la hauteur de la dangerosité des faits.

La prévention demeure nécessaire, notamment auprès des mineurs, mais elle ne peut remplacer l’autorité publique ni la réponse pénale. Les familles, l’école et les associations ont un rôle à jouer pour empêcher l’enracinement d’une culture de la violence, tandis que l’État doit empêcher l’arrivée des armes sur le territoire et démanteler les filières qui les distribuent. Sans action coordonnée sur ces deux fronts, la population continuera de subir les conséquences d’une insécurité qui fragilise la vie sociale et économique de l’île.

Les investigations se poursuivent séparément dans les trois dossiers. Elles devront permettre de déterminer les mobiles, d’identifier les responsables et de vérifier l’existence éventuelle de liens entre ces attaques. Au-delà de leur résolution judiciaire, cette série noire impose désormais une mobilisation durable : les Martiniquais ont droit à la même protection et à la même fermeté républicaine que tous les autres citoyens français.