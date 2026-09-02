CULTURE Littérature

Murdoku, le cahier d’activités qui fait vendre des enquêtes policières en Espagne

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Murdoku, le cahier d'activités qui fait vendre des enquêtes policières en Espagne
Murdoku, le cahier d'activités qui fait vendre des enquêtes policières en Espagne

Porté par le succès du jeu Murdoku, écoulé à plus de 140 000 exemplaires en Espagne, le marché des cahiers d’activités pour adultes connaît un essor spectaculaire dans le pays, mêlant sudoku classique et résolution d’enquêtes criminelles.

Du coloriage anti-stress à la résolution de meurtres

Ce phénomène éditorial trouve son origine il y a une dizaine d’années dans les cahiers de coloriage pour adultes, alors vendus sous des étiquettes comme art-thérapie ou anti-stress, avant d’évoluer vers une version plus ambitieuse mêlant mots croisés, mots mêlés et sudokus traditionnels à un ingrédient supplémentaire emprunté à la culture populaire. Murdoku réinvente ainsi le principe classique du sudoku en plaçant un groupe de suspects dans les cases d’une grille, chacun d’entre eux ne devant jamais se répéter sur une même ligne ou une même colonne, la case restante désignant alors le coupable.

La maison d’édition Blackie Books fait partie des pionniers à avoir identifié ce filon, en développant une collection de cahiers à la signature visuelle immédiatement reconnaissable, entre couvertures colorées et silhouettes de maisons dessinées comme des grilles de jeu.

Un succès qui dépasse désormais les frontières espagnoles

Ce succès en Espagne a également renforcé la projection internationale de Murdoku, contribuant à la croissance de ses ventes aux États-Unis et au Royaume-Uni, où le titre a lui aussi intégré les classements des meilleures ventes. Pour ses adeptes, ces cahiers offrent des heures de divertissement capables d’activer l’esprit tout en offrant une réelle déconnexion du bruit numérique ambiant.

Ce marché, qui ne se limite plus désormais à la seule période estivale, illustre un engouement plus large pour des loisirs sans écran, à contre-courant des usages numériques qui dominent la majorité du temps libre des Européens.

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