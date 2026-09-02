Alerte info
POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : David Lisnard assure avoir déjà ses 500 promesses de parrainages

Par

1 minute de lecture

Présidentielle 2027 : David Lisnard assure avoir déjà ses 500 promesses de parrainages
Présidentielle 2027 : David Lisnard assure avoir déjà ses 500 promesses de parrainages

David Lisnard affirme avoir franchi une première étape importante dans sa course à l’Élysée. En déplacement ce mercredi 2 septembre à la Foire de Châlons-en-Champagne, le maire de Cannes assure avoir déjà recueilli les 500 promesses de parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

« De ce point de vue-là, on est tranquille », a déclaré à l’AFP David Lisnard. Ces promesses devront toutefois être transformées en parrainages officiels lorsque la procédure sera ouverte, après la publication du décret de convocation de l’élection. Le candidat se dit confiant quant à leur confirmation.

Un premier obstacle franchi

La collecte des 500 signatures constitue traditionnellement une étape délicate pour les candidats ne disposant pas de l’appui d’un grand parti. David Lisnard peut notamment s’appuyer sur son important réseau d’élus locaux. Réélu maire de Cannes dès le premier tour en mars 2026 avec 81,1 % des voix, il demeure très implanté dans le monde municipal.

Le candidat libéral entend désormais poursuivre sa campagne autour de ses thèmes de prédilection : baisse de la dépense publique, libération de l’économie, décentralisation et réduction du poids de l’État. L’assurance d’avoir déjà 500 promesses de signatures lui permet surtout d’afficher sa volonté d’aller jusqu’au bout de la présidentielle.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une