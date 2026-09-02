Présidentielle 2027 : David Lisnard assure avoir déjà ses 500 promesses de parrainages

David Lisnard annonce avoir recueilli les 500 promesses de parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle de 2027. Bien qu'il doive les officialiser ultérieurement, il se dit confiant. Ce soutien, acquis grâce à son réseau d'élus locaux, lui permet de se concentrer sur ses thèmes de campagne.

David Lisnard affirme avoir franchi une première étape importante dans sa course à l’Élysée. En déplacement ce mercredi 2 septembre à la Foire de Châlons-en-Champagne, le maire de Cannes assure avoir déjà recueilli les 500 promesses de parrainages nécessaires pour pouvoir se présenter à l’élection présidentielle de 2027.

« De ce point de vue-là, on est tranquille », a déclaré à l’AFP David Lisnard. Ces promesses devront toutefois être transformées en parrainages officiels lorsque la procédure sera ouverte, après la publication du décret de convocation de l’élection. Le candidat se dit confiant quant à leur confirmation.

Un premier obstacle franchi

La collecte des 500 signatures constitue traditionnellement une étape délicate pour les candidats ne disposant pas de l’appui d’un grand parti. David Lisnard peut notamment s’appuyer sur son important réseau d’élus locaux. Réélu maire de Cannes dès le premier tour en mars 2026 avec 81,1 % des voix, il demeure très implanté dans le monde municipal.

Le candidat libéral entend désormais poursuivre sa campagne autour de ses thèmes de prédilection : baisse de la dépense publique, libération de l’économie, décentralisation et réduction du poids de l’État. L’assurance d’avoir déjà 500 promesses de signatures lui permet surtout d’afficher sa volonté d’aller jusqu’au bout de la présidentielle.