Présidentielle 2027 : Jérôme Guedj accuse LFI d’avoir « trahi les valeurs de la gauche »

Invité ce mercredi matin sur LCI, Jérôme Guedj a de nouveau marqué sa rupture avec La France insoumise. Le député socialiste de l’Essonne et candidat à la primaire de la gauche estime que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a « trahi les valeurs de la gauche » et veut incarner une autre voie pour 2027.

« Je suis attaché à la laïcité, à l’universalisme républicain, au refus de la brutalisation du débat public », a déclaré Jérôme Guedj. Autant de principes sur lesquels, selon lui, La France insoumise s’est éloignée de la tradition de gauche. « Jean-Luc Mélenchon ne correspond pas à la République apaisée, sociale, que je défends », a-t-il ajouté.

« Il y a une alternative à proposer »

Le député de l’Essonne veut ainsi faire de sa candidature une alternative aussi bien à LFI qu’aux autres offres déjà présentes dans la primaire socialiste. « Il y a une alternative à proposer et c’est celle que je veux incarner », a-t-il assuré sur LCI.

Jérôme Guedj a également abordé les retraites, estimant que l’âge légal était devenu « un âge de contrainte », ainsi que le budget. Il a appelé le Premier ministre Sébastien Lecornu à ne pas présenter, le 30 septembre, un nouveau « musée des horreurs » budgétaire semblable, selon lui, à celui présenté auparavant par François Bayrou.

À quelques semaines de la primaire de la gauche, Jérôme Guedj cherche donc à installer une ligne sociale, républicaine et clairement distante de Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie destinée à séduire les électeurs de gauche qui refusent tout rapprochement avec LFI.