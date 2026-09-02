Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Jérôme Guedj accuse LFI d’avoir « trahi les valeurs de la gauche »

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Présidentielle 2027 : Jérôme Guedj accuse LFI d’avoir « trahi les valeurs de la gauche »
Présidentielle 2027 : Jérôme Guedj accuse LFI d’avoir « trahi les valeurs de la gauche »

Invité ce mercredi matin sur LCI, Jérôme Guedj a de nouveau marqué sa rupture avec La France insoumise. Le député socialiste de l’Essonne et candidat à la primaire de la gauche estime que le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a « trahi les valeurs de la gauche » et veut incarner une autre voie pour 2027.

« Je suis attaché à la laïcité, à l’universalisme républicain, au refus de la brutalisation du débat public », a déclaré Jérôme Guedj. Autant de principes sur lesquels, selon lui, La France insoumise s’est éloignée de la tradition de gauche. « Jean-Luc Mélenchon ne correspond pas à la République apaisée, sociale, que je défends », a-t-il ajouté.

« Il y a une alternative à proposer »

Le député de l’Essonne veut ainsi faire de sa candidature une alternative aussi bien à LFI qu’aux autres offres déjà présentes dans la primaire socialiste. « Il y a une alternative à proposer et c’est celle que je veux incarner », a-t-il assuré sur LCI.

Jérôme Guedj a également abordé les retraites, estimant que l’âge légal était devenu « un âge de contrainte », ainsi que le budget. Il a appelé le Premier ministre Sébastien Lecornu à ne pas présenter, le 30 septembre, un nouveau « musée des horreurs » budgétaire semblable, selon lui, à celui présenté auparavant par François Bayrou.

À quelques semaines de la primaire de la gauche, Jérôme Guedj cherche donc à installer une ligne sociale, républicaine et clairement distante de Jean-Luc Mélenchon. Une stratégie destinée à séduire les électeurs de gauche qui refusent tout rapprochement avec LFI.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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