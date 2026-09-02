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Un cargo turc porté disparu après une collision en mer de Marmara

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Un cargo turc porté disparu après une collision en mer de Marmara
Un cargo turc porté disparu après une collision en mer de Marmara

Les autorités turques ont perdu tout contact avec le cargo Tugberk Imamoglu et ses dix membres d’équipage après une collision survenue mercredi aux premières heures du matin au large d’Istanbul.

Le drame s’est produit vers 3 heures du matin (heure locale) dans le district de Silivri, au sud-ouest d’Istanbul. Le cargo battant pavillon turc Tugberk Imamoglu, qui rejoignait le port de Karadenizeregli sur la mer Noire, a percuté le pétrolier chimique Alsu, lui aussi turc, en mer de Marmara.

Depuis la collision, aucune communication n’a pu être établie avec le navire ni avec les dix marins à son bord. « Il est actuellement impossible d’entrer en contact avec le cargo Tugberk Imamoglu et ses dix membres d’équipage », a indiqué le bureau du gouverneur d’Istanbul dans un communiqué.

Des vedettes des garde-côtes et un hélicoptère quadrillent la zone à la recherche du bâtiment disparu. L’Alsu, le pétrolier impliqué dans la collision, ne semblait pas avoir subi de dommages, selon les mêmes autorités.

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