Zelensky avertit les compagnies aériennes que le ciel russe devient dangereux

Volodymyr Zelensky avertit les compagnies aériennes sur les dangers croissants de l’espace aérien russe, citant une intensification des frappes de drones ukrainiennes. Malgré l’évitement de nombreux transporteurs occidentaux, certaines compagnies continuent d’utiliser cet espace, provoquant des inquiétudes quant à la sécurité des vols.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde mardi les compagnies aériennes qui survolent encore la Russie, affirmant que l’espace aérien russe allait « effectivement se fermer » à mesure que l’Ukraine intensifie ses frappes de drones.

« Nous voulons prévenir chaque compagnie aérienne qui utilise l’espace aérien russe, chaque assureur, tous ceux qui utilisent encore les principaux aéroports russes : le ciel russe devient complètement dangereux », a déclaré Zelensky dans son adresse vidéo nocturne de mardi. Le président ukrainien a visé en particulier les vols à destination de Saint-Pétersbourg et de Moscou.

Pour justifier cette mise en garde, Zelensky a précisé que l’Ukraine ne menaçait pas directement l’aviation civile : « Il y aura simplement des drones dans le ciel russe à une échelle qui doit être prise en compte. » La guerre déclenchée par la Russie est, selon lui, en train de fermer son propre espace aérien.

La majorité des compagnies aériennes occidentales évitent déjà le territoire russe depuis le début de l’invasion à grande échelle en février 2022. Mais des transporteurs chinois, turcs et des États du Golfe continuent d’emprunter cette route, qui leur permet d’économiser du temps et du carburant sur les liaisons entre l’Asie et l’Europe.

La société de conseil en risques aéronautiques Osprey Flight Solutions a transmis une alerte à ses clients, estimant que si la majorité des frappes ukrainiennes se concentraient probablement dans un rayon de 300 kilomètres de la frontière, des attaques quotidiennes plus en profondeur en territoire russe étaient « quasi certaines » de se poursuivre cette année. L’entreprise juge « réaliste » la possibilité que leur fréquence augmente à court terme, et souligne le risque de « mauvais calcul ou d’identification erronée » dans les zones liées au conflit.

Vladimir Poutine a réagi depuis le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizistan, qualifiant les propos de Zelensky de « déclaration de terrorisme d’État ». « Ils nous demandent de reprendre les négociations… mais on ne négocie pas avec des terroristes », a-t-il lancé devant des journalistes. Le président russe a néanmoins reconnu que des frappes ukrainiennes avaient endommagé des infrastructures sur le sol russe, tout en affirmant que seulement 10 % des raffineries de pétrole restaient à réparer.

Ces déclarations interviennent alors que les attaques russes sur l’Ukraine se poursuivent : des frappes intenses ont tué 12 personnes lundi, et l’armée russe a annoncé préparer des attaques « massives » contre des centrales électriques ukrainiennes.

L’Ukraine a fermé son propre espace aérien aux aéronefs civils depuis le début du conflit. Le dossier des risques aériens en lien avec la Russie reste sensible : l’an dernier, l’agence de l’ONU pour l’aviation civile a établi la responsabilité de Moscou dans la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’est de l’Ukraine en juillet 2014, qui avait coûté la vie aux 298 personnes à bord. En 2024, Poutine avait présenté ses excuses à l’Azerbaïdjan après qu’un avion de ligne avait été abattu dans l’espace aérien russe, faisant 38 morts, lors d’une opération de défense antiaérienne contre des drones ukrainiens.