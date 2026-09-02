Zuckerberg et Musk réclament davantage de centres de données pour accélérer l’essor de l’IA

Mark Zuckerberg et Elon Musk, lors d'une réunion du G20, pressent les gouvernements de faciliter la construction de centres de données pour répondre aux besoins croissants en matière d'intelligence artificielle. Ils soulignent l'importance de l'électricité et des infrastructures pour soutenir l'innovation, tout en soulevant des préoccupations environnementales liées à leur impact.

Mark Zuckerberg et Elon Musk ont profité d’une réunion du G20 consacrée à l’innovation, organisée à Chapel Hill, en Caroline du Nord, pour appeler les gouvernements à faciliter la construction de centres de données. Intervenant à distance, les deux dirigeants ont estimé que les capacités informatiques et énergétiques actuelles risquaient de devenir insuffisantes face au développement rapide de l’intelligence artificielle.

Le patron de Meta a présenté ces infrastructures comme un levier d’innovation, mais aussi d’emploi, affirmant que leur construction pourrait mobiliser un nombre considérable de techniciens et d’ouvriers qualifiés. Elon Musk a davantage insisté sur les besoins électriques de l’industrie, avertissant qu’une pénurie de puissance disponible pourrait rapidement freiner les nouveaux projets. Les discussions du sommet ont ainsi largement porté sur la capacité des réseaux énergétiques à suivre le rythme des investissements dans l’IA.

Une course à l’électricité et aux infrastructures

Les centres de données nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement des modèles d’intelligence artificielle consomment d’importantes quantités d’électricité et nécessitent des équipements de refroidissement, des réseaux performants et un approvisionnement stable. Musk souhaite donc que les États autorisent et développent davantage de sources de production énergétique. Pour les groupes technologiques américains, ces investissements représentent également un enjeu stratégique dans la compétition mondiale, notamment face à la Chine.

Une offensive industrielle qui s’accompagne d’un discours favorable à une réglementation limitée. Les États-Unis ont défendu au G20 une approche laissant une grande marge de manœuvre aux entreprises afin de préserver l’innovation et leur compétitivité. Cette orientation suscite néanmoins des interrogations sur l’empreinte environnementale des centres de données, leur consommation d’eau et d’électricité ainsi que leurs conséquences pour les réseaux et les territoires qui les accueillent.