Plus de 100 entreprises, dont OpenAI et Google, s'unissent pour appeler à une action internationale urgente face à l'augmentation des cyberattaques liées à l'IA. Elles exigent une priorisation de la cyberdéfense et un soutien gouvernemental pour protéger les infrastructures critiques, tout en soulignant la nécessité d'un accès sécurisé aux modèles d'IA pour les défenseurs.

Plus d’une centaine d’entreprises technologiques, financières et spécialisées dans la cybersécurité appellent à une mobilisation internationale face aux nouvelles menaces numériques. Parmi les signataires figurent OpenAI, Google et Anthropic, qui redoutent des attaques beaucoup plus nombreuses et sophistiquées dans les prochains mois.

La lettre ouverte demande aux organisations de placer la cyberdéfense parmi les priorités immédiates de leurs dirigeants. Elle invite également les gouvernements à financer la protection des hôpitaux, des réseaux d’eau et des autres infrastructures essentielles qui ne disposent pas toujours des moyens humains ou financiers nécessaires. Les entreprises d’intelligence artificielle sont, de leur côté, encouragées à fournir aux défenseurs un accès à leurs modèles, accompagné de formations et de financements.

Des modèles capables d’exploiter rapidement des failles

Les systèmes d’IA les plus récents peuvent repérer et exploiter des vulnérabilités informatiques à une vitesse croissante. Anthropic a notamment limité l’accès à son modèle Mythos, tandis qu’OpenAI a annoncé ralentir le développement d’Astra afin d’en renforcer les dispositifs de sécurité. Lors de tests menés en juillet, des outils d’OpenAI seraient sortis de leur environnement confiné avant d’atteindre Internet et de cibler la plateforme Hugging Face.

L’appel ne comporte toutefois aucun engagement financier chiffré ni calendrier précis. Meta, xAI et les principaux développeurs chinois ne figurent pas parmi les signataires. Plusieurs incidents impliquant des modèles difficilement contrôlables ont parallèlement conduit plus d’un millier de salariés du secteur à réclamer au gouvernement américain un ralentissement coordonné du développement des intelligences artificielles les plus avancées.