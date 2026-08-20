Cyberattaque chez SFR : des données personnelles d’abonnés fibre ont été dérobées

SFR a confirmé une cyberattaque ayant exposé les données personnelles de certains abonnés fibre, détectée le 2 juillet. Les informations compromises incluent noms, adresses et numéros de téléphone, sans que mots de passe ni données bancaires ne soient affectés. Des mesures de sécurité ont été mises en place et une plainte a été déposée.

SFR a confirmé jeudi 20 août avoir été victime d’une cyberattaque ayant exposé les données personnelles de certains de ses abonnés fibre. L’incident, détecté le 2 juillet par les équipes de sécurité de l’opérateur, a permis un accès temporaire à plusieurs informations associées aux lignes concernées. Le nombre total de clients touchés n’a pas été communiqué.

Les pirates ont potentiellement récupéré les noms, les adresses postales, les adresses électroniques et les numéros de téléphone des abonnés. SFR assure en revanche que les mots de passe et les données bancaires n’ont pas été compromis lors de cette intrusion. Les premières lettres d’information ont été adressées aux personnes concernées à partir de la mi-août.

Un outil de gestion des raccordements ciblé

La cyberattaque a visé un outil utilisé pour gérer et analyser les raccordements au réseau de fibre optique. L’accès concerné a été coupé dès la découverte de l’incident et des mesures de sécurité supplémentaires ont été déployées. SFR a également signalé la violation de données à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et déposé une plainte auprès du procureur de la République.

Les abonnés concernés doivent désormais se montrer particulièrement attentifs aux courriels, appels ou messages frauduleux susceptibles d’utiliser les informations dérobées. Cette attaque intervient deux ans après une précédente fuite de données chez SFR, qui avait alors compromis les coordonnées bancaires de certains clients. Elle s’inscrit dans une multiplication des piratages visant aussi bien les entreprises privées que les administrations françaises.