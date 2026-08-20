Retours de vacances : un week-end chargé attendu sur les routes françaises

La circulation sera particulièrement chargée sur les routes françaises du 21 au 24 août, avec un fort afflux d'automobilistes rentrant des vacances. Samedi 22 août sera le jour le plus compliqué, avec des axes clés en rouge pour les retours. Dimanche et lundi, la situation s'améliore légèrement, mais des ralentissements demeurent, surtout autour de Paris.

La circulation s’annonce difficile du vendredi 21 au lundi 24 août sur une grande partie du réseau routier français. À l’approche de la fin des vacances scolaires, de nombreux automobilistes quitteront les régions côtières pour regagner les grandes métropoles. Les principales difficultés concerneront donc le sens des retours, même si plusieurs axes seront également chargés au départ des grandes villes.

Vendredi, la moitié ouest du pays sera classée orange dans le sens des départs, avec un trafic dense de la fin de matinée au début de soirée. Les automobilistes sont invités à éviter notamment les autoroutes A25, A22, A10 et A62 durant l’après-midi. Dans le sens des retours, la circulation sera particulièrement difficile dans le sud, de la façade atlantique à la Méditerranée, ainsi qu’en Île-de-France jusqu’en soirée.

Samedi, journée la plus difficile du week-end

Samedi 22 août concentrera les perturbations les plus importantes. La circulation sera soutenue dans le Grand Ouest, le Nord et en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, tandis que tout l’ouest de la France sera classé rouge pour les retours. Des ralentissements sont attendus sur les autoroutes A16, A7, A75 et A40, ainsi qu’aux abords de Paris dès la fin de la matinée.

Dimanche, les départs devraient être relativement fluides, mais l’ensemble du pays sera classé orange dans le sens des retours. Les autoroutes A10, A9, A7, A75, A71 et A61 devraient être particulièrement fréquentées, tout comme l’A13 à l’approche de l’Île-de-France. Lundi, les dernières difficultés se concentreront dans le Sud-Ouest et autour de Paris, notamment sur les autoroutes A10, A63 et A62.