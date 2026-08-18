Eau en bouteille : composition, qualité et impact environnemental, ce qu’il faut savoir

L’eau en bouteille, prisée pour sa praticité et sa composition, se divise en trois catégories réglementées : eau minérale naturelle, eau de source et eau traitée. Bien que diversifiée en minéraux, son utilisation prolongée doit être surveillée, notamment pour les nourrissons. L’impact environnemental des bouteilles en plastique soulève des préoccupations importantes, renforçant l’importance de l’eau du robinet.

L’eau en bouteille occupe une place importante dans les habitudes de consommation des Français, notamment pour son goût, sa praticité ou la composition minérale recherchée. Elle n’est pourtant pas une catégorie uniforme. La réglementation distingue l’eau minérale naturelle, l’eau de source et l’eau rendue potable par traitement. Toutes sont considérées comme des denrées alimentaires et font l’objet de contrôles sanitaires portant sur le captage, les installations d’embouteillage et le produit commercialisé.

L’eau minérale naturelle provient obligatoirement d’une ressource souterraine protégée et se caractérise par une composition minérale stable. L’eau de source est également issue d’une nappe souterraine, mais elle doit respecter les mêmes exigences physicochimiques que l’eau du robinet. Enfin, l’eau rendue potable par traitement peut provenir d’une ressource souterraine ou superficielle et subir des procédés comparables à ceux utilisés pour produire l’eau distribuée dans les réseaux publics.

Une composition à regarder avant de choisir

Toutes les eaux ne conviennent pas nécessairement à une consommation quotidienne et exclusive. Certaines eaux minérales sont riches en calcium ou en magnésium, tandis que d’autres contiennent davantage de sodium, de sulfates ou de bicarbonates. Une eau fortement minéralisée peut répondre à un besoin ponctuel, mais sa consommation régulière doit être adaptée à l’état de santé, à l’alimentation et aux recommandations médicales, notamment en cas d’hypertension, de maladie rénale ou de troubles digestifs.

L’étiquette permet de connaître l’origine de l’eau, sa composition minérale et sa date de durabilité minimale. Pour les nourrissons, il convient de choisir une eau portant une mention indiquant qu’elle convient à la préparation des aliments destinés aux bébés. Une bouteille ouverte utilisée pour un biberon doit être placée au réfrigérateur et consommée rapidement. L’eau gazeuse, trop riche en minéraux ou en dioxyde de carbone, ne convient pas à cet usage.

La bouteille doit être correctement conservée

Une bouteille d’eau doit être stockée dans un endroit frais, sec et protégé de la lumière. L’exposition prolongée au soleil ou à une forte chaleur, notamment dans une voiture en été, peut altérer le goût et favoriser la migration de certains composants du contenant vers l’eau. Une fois ouverte, la bouteille doit être refermée, conservée au réfrigérateur et consommée rapidement, surtout lorsque plusieurs personnes boivent directement au goulot.

Les bouteilles jetables ne sont pas conçues pour servir durablement de gourdes. Leur réutilisation répétée, les déformations et un nettoyage insuffisant peuvent favoriser l’apparition de microfissures et le développement de bactéries. Pour un usage quotidien, une gourde en verre ou en acier inoxydable constitue une solution plus résistante. Elle doit néanmoins être lavée régulièrement avec une brosse adaptée afin d’éliminer le dépôt biologique susceptible de se former sur ses parois.

Microplastiques et déchets au cœur des préoccupations

Des microplastiques ont été détectés dans l’eau en bouteille comme dans l’eau du robinet. Les connaissances scientifiques ne permettent pas encore de déterminer précisément les effets à long terme de cette exposition sur la santé humaine. Cette incertitude justifie la poursuite des recherches, mais elle ne signifie pas que l’eau embouteillée présente un danger immédiat lorsqu’elle respecte les normes sanitaires et les conditions normales de conservation.

L’impact le mieux établi reste environnemental. La fabrication des bouteilles, leur transport, leur réfrigération et leur traitement après utilisation mobilisent de l’énergie et produisent des déchets. En France, seulement 58,3 % des bouteilles en plastique pour boissons ont été collectées en 2024, loin des objectifs européens. Lorsque l’eau du réseau est potable et ne fait l’objet d’aucune restriction locale, l’eau du robinet demeure généralement la solution la moins coûteuse et la moins génératrice d’emballages. L’eau en bouteille conserve toutefois son utilité lors de déplacements, de situations d’urgence ou lorsque certaines personnes recherchent une composition minérale particulière.