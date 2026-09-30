Pompes à chaleur : le gouvernement promet une aide moyenne de 9 800 euros à 55 000 ménages

Le gouvernement lance un dispositif pour aider 55 000 ménages modestes à remplacer leurs chaudières au gaz ou au fioul par des pompes à chaleur, avec une aide moyenne de 9 800 euros. Ce programme, conçu comme un leasing, vise à réduire les coûts initiaux et simplifier les démarches, tout en promettant de potentielles économies sur les factures de chauffage.

Le gouvernement veut faciliter le remplacement des chaudières au gaz ou au fioul pour les ménages modestes. Maud Bregeon, ministre déléguée à l’Énergie, a annoncé mardi 29 septembre un objectif de 55 000 pompes à chaleur installées sur deux ans grâce à un dispositif commercialisé à partir du 1er octobre. L’aide moyenne atteindrait 9 800 euros par foyer, pour une enveloppe totale de 540 millions d’euros financée par les certificats d’économies d’énergie.

Présentée comme un « leasing », cette formule doit réunir installation, financement et maintenance, avec une proposition de fourniture d’électricité. L’objectif est de supprimer l’avance de trésorerie et de maintenir, pendant trois ans, une dépense globale inférieure ou égale à l’ancienne facture de chauffage. Le terme mérite toutefois une précision : selon les modalités décrites par Que Choisir, le ménage devient immédiatement propriétaire de l’équipement et rembourse le reste à charge par un crédit sur trois ans.

Une promesse d’économies qui dépendra du logement et du contrat

Six groupements d’entreprises ont été sélectionnés pour proposer ces offres, notamment autour d’IZI by EDF, d’Octopus Energy et Effy, ou encore de Hello Watt. Le dispositif vise les maisons individuelles et cherche à lever deux obstacles : le coût initial de l’équipement et la complexité des démarches. Pour les bénéficiaires, l’enjeu sera de disposer d’un contrat lisible précisant les mensualités, l’entretien et les conditions retenues pour comparer les dépenses avec leur ancien chauffage.

Maud Bregeon estime qu’une fois l’équipement remboursé, la facture de chauffage pourra être divisée par deux. Cette perspective reste liée aux performances de l’installation et à son utilisation : une pompe à chaleur doit être adaptée aux besoins du bâtiment, et son rendement varie notamment avec les températures extérieures. Le financement peut donc rendre l’achat accessible, mais la qualité de l’installation et les consommations réelles détermineront les économies obtenues par chaque foyer.