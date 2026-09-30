POLITIQUE Présidentielle 2027

Héritage : Édouard Philippe veut doubler les abattements sur les donations aux enfants et petits-enfants

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Héritage : Édouard Philippe veut doubler les abattements sur les donations aux enfants et petits-enfants
Héritage : Édouard Philippe veut doubler les abattements sur les donations aux enfants et petits-enfants

Édouard Philippe veut faciliter la transmission du patrimoine entre les générations. Lors des Assises de l’Afer, le candidat Horizons à la présidentielle a proposé de doubler les abattements fiscaux applicables aux donations réalisées au profit des enfants et des petits-enfants.

L’ancien Premier ministre souhaite encourager les Français à transmettre une partie de leur patrimoine de leur vivant plutôt que d’attendre les successions. Cette mesure s’ajoute à son projet de permettre, sous certaines conditions restant à préciser, la transmission de plans d’épargne retraite aux petits-enfants.

Une part de capitalisation pour les retraites

Édouard Philippe a également détaillé son projet de retraite par capitalisation. Il souhaite confier à l’Agirc-Arrco la gestion d’un mécanisme complémentaire alimenté grâce aux excédents qu’il espère dégager avec sa réforme générale des retraites. Il affirme vouloir mettre en place ce dispositif sans augmenter le coût du travail.

Ces annonces complètent son projet présenté autour d’un âge de départ porté progressivement à 65 ans et d’une durée de cotisation allant jusqu’à 45 années, avec des départs anticipés pour certaines situations de pénibilité ou de santé.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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