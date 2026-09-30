Présidentielle 2027 : Mélenchon promet 400 000 logements neufs et 700 000 rénovations chaque année

Jean-Luc Mélenchon dévoile son plan pour la présidentielle de 2027, centré sur le logement avec la promesse de construire 400 000 logements neufs et de rénover 700 000 logements chaque année. Son projet inclut des aides publiques ciblées, visant une prise en charge de 100 % des rénovations pour les ménages les plus modestes.

Jean-Luc Mélenchon place le logement au cœur de son programme présidentiel. En déplacement mardi 29 septembre au Paris Builders Show, le candidat de La France insoumise a présenté un plan prévoyant la construction de 400 000 logements neufs par an, dont la moitié de logements sociaux.

Son projet fixe également un objectif d’au moins 700 000 rénovations énergétiques chaque année. Le candidat entend accélérer fortement la rénovation du parc existant et renforcer les aides publiques afin de réduire le reste à charge supporté par les ménages.

Jusqu’à 100 % des travaux financés pour les plus modestes

Le programme prévoit une prise en charge publique pouvant atteindre 100 % du coût des rénovations pour les ménages disposant des revenus les plus faibles. Le niveau d’aide diminuerait ensuite progressivement avec les revenus. Les propriétaires possédant plus de cinq logements ne pourraient pas bénéficier de la prise en charge intégrale.

Jean-Luc Mélenchon souhaite également instaurer pour les locataires un droit opposable à la réalisation de travaux améliorant le confort thermique. Les rénovations financées par l’État devraient davantage prendre en compte les épisodes de fortes chaleurs, et non plus seulement la consommation énergétique hivernale.