POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe propose la retraite à 65 ans et 45 années de cotisation

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Présidentielle 2027 : Édouard Philippe propose la retraite à 65 ans et 45 années de cotisation
Présidentielle 2027 : Édouard Philippe propose la retraite à 65 ans et 45 années de cotisation

Édouard Philippe précise son projet pour les retraites. Le candidat Horizons à l’élection présidentielle propose de porter progressivement l’âge de départ à 65 ans et la durée nécessaire de cotisation à 45 années. Une transformation qu’il souhaite mettre en œuvre en moins de dix ans, avec des aménagements pour les personnes ne pouvant pas poursuivre leur activité jusqu’à cet âge.

L’ancien Premier ministre assume ainsi une réforme allant au-delà du système actuel. Son objectif est de faire travailler plus longtemps les personnes qui en ont la capacité, tout en tenant compte de la pénibilité, de l’état de santé et des différences de parcours professionnels.

« Un Français sur trois » pourrait partir avant 65 ans

Édouard Philippe estime qu’environ « un Français sur trois » pourrait bénéficier d’un départ compris entre 60 et 64 ans. Cette possibilité concernerait notamment les carrières ou situations marquées par la pénibilité et les problèmes de santé. Le candidat entend ainsi associer le relèvement de l’âge de référence à des mécanismes de départ anticipé.

Le président d’Horizons confirme également vouloir développer une part de retraite par capitalisation, parallèlement au système par répartition. Ces orientations constituent les propositions de son programme pour 2027 : elles ne correspondent ni à une réforme actuellement adoptée ni à un texte déjà voté par le Parlement.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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