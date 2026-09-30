Greg Guillotin sera jugé le 27 novembre pour des violences conjugales sur son ex-compagne

Après sa garde à vue, Greg Guillotin est renvoyé devant le tribunal correctionnel d’Évry le 27 novembre 2026. Le youtubeur et humoriste de 43 ans devra répondre de violences habituelles par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 30 jours. Les faits poursuivis auraient été commis entre le 9 septembre 2020 et le 6 avril 2026 sur son ancienne compagne, aujourd’hui âgée de 27 ans.

Cette décision judiciaire fait suite au placement en garde à vue de Greg Guillotin à Palaiseau, dans l’Essonne, après la plainte déposée le 17 juin par son ex-compagne. Nous revenions lundi sur le placement en garde à vue de Greg Guillotin après ses aveux de violences sur son ex-compagne⁠.

Des violences poursuivies sur une période de près de six ans

À l’issue de sa garde à vue, Greg Guillotin a été présenté mardi à la justice. Le parquet a annoncé son renvoi devant le tribunal dans le cadre d’une comparution à délai différé. Les poursuites concernent des faits de violences habituelles qui auraient été commis pendant près de six ans.

L’ancienne compagne de l’humoriste avait initialement porté plainte pour violences conjugales et harcèlement. Elle dénonçait des violences physiques et psychologiques répétées durant leur relation, mais également des humiliations, des insultes, une surveillance et une situation d’emprise. Sa plainte et les faits qu’elle dénonçait avaient été détaillés début septembre⁠.

Le parquet demande son placement sous contrôle judiciaire

Dans l’attente de son procès, le parquet a requis le placement de Greg Guillotin sous contrôle judiciaire. Les mesures demandées comprennent une interdiction d’entrer en contact avec son ex-compagne, une interdiction de se rendre à son domicile et une obligation de soins. Le youtubeur devait comparaître devant un juge des libertés et de la détention chargé de statuer sur ces mesures.

Cette nouvelle étape judiciaire arrive quelques semaines après les déclarations publiques de Greg Guillotin. Début septembre, l’humoriste avait reconnu avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur son ancienne compagne⁠.

Il déclarait notamment : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. » Il reconnaissait également avoir été violent « à plusieurs reprises » avec la personne qui partageait sa vie et indiquait avoir entrepris un suivi auprès de professionnels spécialisés.

Une autre plainte pour viol, que Greg Guillotin conteste

Parallèlement à cette procédure, Greg Guillotin est visé par une autre plainte déposée par une seconde ex-compagne. Celle-ci l’accuse de faits de viol qui auraient été commis en 2017. Cette procédure est distincte de celle pour laquelle il comparaîtra le 27 novembre.

Sur ces accusations, la position de Greg Guillotin est différente : il les conteste formellement. Le youtubeur avait déjà réagi à cette seconde plainte et nié les faits qui lui sont reprochés⁠.

Le procès fixé au 27 novembre 2026 à Évry concerne donc les violences habituelles reprochées à Greg Guillotin sur la première plaignante. La seconde plainte suit une procédure judiciaire distincte.