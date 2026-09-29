Greg Guillotin visé par une plainte pour viol sur conjoint: il «conteste formellement» les nouvelles accusations

Greg Guillotin, déjà sous enquête pour violences conjugales, est désormais visé par une nouvelle plainte pour viol émanant d'une ancienne compagne. Il conteste formellement ces accusations tout en ayant reconnu des violences dans une autre affaire. Les deux enquêtes, distinctes, soulèvent des interrogations sur ses relations passées.

Déjà entendu dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales et harcèlement après la plainte d’une ancienne compagne, Greg Guillotin est désormais visé par une autre procédure. Une deuxième ex-compagne a déposé début septembre une plainte pour viol sur conjoint, portant sur deux faits présumés. Le youtubeur de 43 ans conteste ces nouvelles accusations.

Cette nouvelle affaire a été révélée alors que Greg Guillotin était placé en garde à vue lundi 28 septembre dans l’Essonne dans le cadre de la première enquête. Cette garde à vue, annoncée plusieurs jours auparavant⁠, concerne des accusations distinctes de violences conjugales et de harcèlement.

Une deuxième ex-compagne dénonce deux viols

La nouvelle plaignante, née en 1989, a déposé plainte début septembre au commissariat de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Elle accuse Greg Guillotin de deux viols qui auraient été commis au cours de deux nuits différentes, au domicile qu’ils partageaient. Sa plainte fait également état de violences psychologiques.

Face à ces nouvelles accusations, la position de Greg Guillotin diffère de celle qu’il avait adoptée dans la première affaire. Par l’intermédiaire de son avocat, Me Tom Michel, le youtubeur « conteste formellement » les faits de viol qui lui sont reprochés.

Son conseil souligne également que ces accusations ont été rendues publiques alors que son client se trouvait en garde à vue et ne pouvait pas y répondre publiquement.

Son avocat affirme que les relations étaient restées cordiales

La défense de Greg Guillotin insiste sur les rapports entretenus par les deux anciens compagnons après leur séparation en 2019.

Me Tom Michel affirme que « les relations étaient pourtant restées cordiales après leur séparation en 2019 ». Selon l’avocat, l’ancienne compagne de Greg Guillotin « intervenait encore professionnellement auprès de lui comme maquilleuse il y a 2 ans ».

L’avocat indique également que son client avait pris les devants plusieurs semaines avant le dépôt de cette plainte. « Mon client avait par ailleurs déposé dès le mois de juillet une main courante, en raison d’accusations qu’il estimait mensongères », précise-t-il.

Ces éléments constituent la position de la défense. L’enquête devra notamment confronter les déclarations de la plaignante, celles de Greg Guillotin et les éventuels éléments matériels recueillis par les enquêteurs.

Une position différente dans la première affaire

Cette contestation tranche avec la réaction de Greg Guillotin après la première plainte déposée contre lui⁠. Une autre ex-compagne l’accuse de violences physiques et psychologiques répétées durant leur relation.

Début septembre, le youtubeur avait alors reconnu avoir exercé des violences⁠ à son encontre. Dans sa déclaration publique, il avait notamment écrit : « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. »

La première plainte avait été déposée le 17 juin auprès du parquet d’Évry. C’est dans le cadre de cette procédure que Greg Guillotin a été placé en garde à vue lundi⁠, afin d’être interrogé sur les faits dénoncés par cette ancienne compagne.

Deux procédures distinctes concernant deux ex-compagnes

Greg Guillotin est donc concerné par deux dossiers distincts impliquant deux anciennes compagnes. Dans le premier, il a publiquement reconnu avoir exercé des violences, tandis que la justice poursuit ses investigations sur les faits dénoncés. Dans le second, concernant les accusations de viol sur conjoint, il les « conteste formellement ».