Greg Guillotin visé par une nouvelle plainte: une autre ex-compagne l’accuse de deux viols conjugaux

Déjà placé en garde à vue ce lundi dans le cadre d’une enquête pour violences conjugales et harcèlement moral, Greg Guillotin est désormais visé par une seconde procédure judiciaire. Une autre de ses anciennes compagnes a déposé plainte début septembre pour viol sur conjoint. Elle accuse l’humoriste et youtubeur de deux viols qui auraient été commis au cours de deux nuits distinctes, lorsqu’ils étaient en couple.

Cette nouvelle affaire est distincte de la première plainte déposée contre Greg Guillotin pour violences conjugales et harcèlement⁠, qui a conduit à son placement en garde à vue ce lundi matin.

Une autre ex-compagne dénonce deux viols

La seconde plaignante s’est présentée début septembre au commissariat de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Cette ancienne compagne de Greg Guillotin a déposé plainte pour viol sur conjoint et dénoncé deux faits distincts.

Selon son récit, les deux viols présumés auraient été commis au domicile du couple, pendant deux nuits différentes. À la suite de cette plainte, le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire. À ce stade de la procédure, les accusations de cette femme doivent encore être vérifiées par les enquêteurs et Greg Guillotin reste présumé innocent concernant ces nouveaux faits.

Cette plainte donne surtout une nouvelle dimension judiciaire à une affaire qui avait commencé au début du mois de septembre avec les accusations d’une autre ancienne compagne.

Une deuxième femme avait déjà été évoquée

L’existence possible d’une autre femme avait déjà été évoquée plusieurs semaines avant la révélation de cette nouvelle plainte. Le 10 septembre, une deuxième femme susceptible d’avoir vécu des faits similaires avec Greg Guillotin avait été évoquée⁠.

À l’époque, aucune seconde plainte n’était toutefois officiellement établie. La situation est désormais différente : une autre ancienne compagne a bien saisi la police et une enquête préliminaire pour viol a été ouverte.

Greg Guillotin en garde à vue ce lundi dans la première affaire

Cette révélation tombe alors que Greg Guillotin est déjà entendu par les enquêteurs dans un autre dossier. Comme annoncé plusieurs jours avant sa convocation⁠, l’humoriste de 43 ans a été placé en garde à vue ce lundi 28 septembre à Palaiseau, dans l’Essonne.

Cette mesure concerne la plainte déposée le 17 juin par une autre ancienne compagne, avec laquelle il a partagé sa vie pendant sept ans. Celle-ci l’accuse de violences physiques et psychologiques répétées ainsi que de harcèlement moral. Une enquête pour violences habituelles sur conjoint ou ex-conjoint et harcèlement moral a été confiée au groupement de gendarmerie de l’Essonne.

La plaignante décrit notamment des coups, des insultes, des humiliations et un système de surveillance au domicile du couple. Les faits dénoncés se seraient déroulés pendant plusieurs années.

Greg Guillotin avait reconnu des violences physiques et psychologiques

Dans cette première affaire, Greg Guillotin avait lui-même reconnu avoir exercé des violences sur son ancienne compagne. Le 5 septembre, il avait publié un communiqué dans lequel il écrivait : « Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte. »

L’humoriste avait également reconnu la répétition de certains comportements violents : « Chez moi, à plusieurs reprises, j’ai aussi été violent avec la personne qui partageait ma vie. » Il expliquait avoir commencé un suivi thérapeutique et affirmait vouloir répondre devant la justice des faits qui lui étaient reprochés. Ses aveux concernant les violences physiques et psychologiques avaient été rendus publics dès le 5 septembre⁠.

Deux enquêtes désormais distinctes

Greg Guillotin se retrouve donc visé par deux procédures différentes, concernant deux anciennes compagnes. La première porte sur des violences habituelles sur conjoint ou ex-conjoint et du harcèlement moral. C’est dans ce dossier qu’il est placé en garde à vue ce lundi.

La seconde porte sur des faits présumés de viol sur conjoint. Deux viols sont dénoncés par une autre ex-compagne, qui affirme qu’ils auraient été commis lors de deux nuits distinctes au domicile du couple. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Nanterre…