«Je vais tuer mon idole»: Sébastien Cauet porte plainte pour menaces de mort contre l’une de ses accusatrices

Sébastien Cauet, avec sa compagne, porte plainte pour « menaces de mort » et « harcèlement moral » contre Julie Ollivier, l'une de ses accusatrices. Cette plainte fait suite à des publications sur les réseaux sociaux et un appel téléphonique anonyme. Sébastien Cauet, toujours mis en examen pour des agressions, conteste les accusations.

Sébastien Cauet engage une nouvelle procédure judiciaire. L’animateur et sa compagne Nathalie Dartois ont déposé plainte pour « menaces de mort » et « harcèlement moral » contre Julie Ollivier, l’une des femmes qui accuse Cauet de viols et d’agressions sexuelles. Selon les informations du Parisien, la plainte vise plusieurs publications diffusées sur les réseaux sociaux en 2025 ainsi qu’un appel téléphonique anonyme reçu par Nathalie Dartois.

Cette nouvelle procédure se déroule alors que Sébastien Cauet reste mis en examen dans la procédure concernant les accusations de viols et d’agression sexuelle⁠. L’animateur conteste depuis le début les faits qui lui sont reprochés et bénéficie de la présomption d’innocence.

Des photos avec des armes et des paroles de chanson dans la plainte

Parmi les éléments dénoncés figure une publication Instagram du 5 décembre 2025. Julie Ollivier y apparaît sur une photographie accompagnée de paroles de la chanson Thelma et Louise, interprétée par Solann et Yoa. Le passage retenu dans la plainte contient notamment les mots « j’vais tuer mon idole ».

D’autres publications sont également mentionnées. Le 16 août 2025, Julie Ollivier publie sur X une photographie où elle apparaît avec une arme à feu. Le 26 octobre, sa photo de profil représente une femme masquée tenant deux armes. Ces éléments ont été versés à la plainte déposée au nom de Sébastien Cauet et de Nathalie Dartois.

Un appel anonyme reçu par Nathalie Dartois

Le dossier porte également sur un appel anonyme reçu par Nathalie Dartois le 26 octobre 2025. Son interlocutrice évoque les accusations visant Sébastien Cauet ainsi que certains éléments de la procédure. Selon Nathalie Dartois, qui a enregistré l’échange, la voix lui aurait semblé proche de celle de Julie Ollivier. Cette appréciation appartient à la compagne de l’animateur et devra être vérifiée dans le cadre de l’enquête.

Sébastien Cauet et Nathalie Dartois ont été entendus en janvier 2026 par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. La plainte, déposée le 16 décembre 2025 par leur avocate Me Jade Dousselin, a ensuite été transmise au parquet d’Avignon.

L’avocate de l’animateur estime que les faits doivent être examinés indépendamment de la procédure dans laquelle Julie Ollivier est plaignante. Me Jade Dousselin affirme ainsi : « Le statut de plaignante n’est pas un totem d’immunité pénale. » Elle demande que les faits dénoncés par son client et sa compagne soient examinés par la justice.

L’avocate de Julie Ollivier dénonce une tentative de déstabilisation

Julie Ollivier conteste de son côté la démarche engagée contre elle. Son avocate, Me Helin Köse, considère ces plaintes comme une « tentative de déstabilisation généralisée de ma cliente » et indique vouloir laisser la justice travailler sur les différentes procédures.

Sébastien Cauet avait déjà engagé une autre procédure contre Julie Ollivier, lui reprochant notamment une violation du secret de l’instruction et la diffusion d’informations personnelles susceptibles, selon lui, de mettre sa famille en danger. Cette nouvelle plainte pour menaces de mort et harcèlement moral constitue un dossier distinct de l’information judiciaire ouverte contre l’animateur.

L’instruction pour viols et agression sexuelle se poursuit à Paris

Sébastien Cauet a été mis en examen en mai 2024 pour des faits présumés de viols et d’agression sexuelle concernant plusieurs femmes. Il nie les accusations qui le visent et reste présumé innocent. L’instruction judiciaire concernant ces faits se poursuit à Paris.

Sur le plan professionnel, Cauet a retrouvé l’antenne sur Europe 2⁠ en avril 2025. Son contentieux commercial avec NRJ est en revanche terminé : la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre la station début septembre 2026⁠, rendant définitif le rejet de ses demandes d’indemnisation.