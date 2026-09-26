BBC Sport supprime 41 postes et accélère son virage vers YouTube

La BBC supprime 41 postes dans son secteur sportif pour se recentrer sur le numérique, notamment YouTube. Plusieurs bulletins sportifs vont disparaître, tandis que des investissements dans des contenus numériques et des formats courts sont renforcés. Cette réorganisation intervient dans un contexte de réduction des coûts, avec des syndicats inquiets d'une offre moins diversifiée.

La BBC poursuit sa cure d’économies et revoit en profondeur son offre sportive. BBC Sport va supprimer 41 postes tout en créant cinq nouvelles fonctions, soit une baisse nette de 36 emplois. Dans le même temps, plusieurs bulletins sportifs de BBC News vont disparaître, alors que le groupe veut concentrer davantage de moyens sur le numérique, les réseaux sociaux et YouTube.

Les éditions sportives de la mi-journée et de la nuit diffusées sur BBC News doivent ainsi être supprimées. La direction considère qu’une partie du public connaît déjà les principaux résultats, buts ou faits de match via les réseaux sociaux avant leur passage dans les journaux télévisés. Les nouveaux postes créés illustrent cette réorientation : BBC Sport prévoit notamment de recruter un responsable de la vidéo numérique, un producteur spécialisé dans les formats courts et deux producteurs pour les réseaux sociaux.

Le football et les plateformes au cœur de la nouvelle stratégie

Sous la direction d’Alex Kay-Jelski, BBC Sport a déjà renforcé ses investissements dans les contenus destinés au web. Le nouveau canal YouTube consacré au football a dépassé les 100 000 abonnés en quatre mois, tandis que la rédaction développe davantage d’analyses, de formats courts et de contenus adaptés à TikTok et aux autres plateformes sociales. La BBC a également supprimé ou réduit plusieurs rendez-vous sportifs traditionnels, dont « Ski Sunday », « Football Focus » ou encore son émission consacrée aux résumés de la Women’s Super League, désormais davantage distribués en ligne.

Les suppressions s’inscrivent dans une restructuration beaucoup plus large de la BBC. Le groupe veut économiser environ 500 millions de livres d’ici 2028 et prévoit jusqu’à 2 000 suppressions de postes. La direction justifie ces mesures par la hausse des coûts de production, l’érosion en valeur réelle de la redevance et la diminution du nombre de foyers qui la paient. Les syndicats redoutent de leur côté une réduction durable de la diversité de l’offre et une concentration croissante sur les contenus capables de générer rapidement de fortes audiences numériques.

Pour BBC Sport, le choix est donc de réduire une partie de son offre linéaire afin de suivre les usages des plus jeunes publics. Mais ce repositionnement pose aussi une question éditoriale : à mesure que la vidéo courte, YouTube et les réseaux sociaux prennent davantage de place, la BBC devra trouver un équilibre entre recherche d’audience numérique, couverture des sports moins exposés et maintien d’un service destiné à l’ensemble du public britannique.