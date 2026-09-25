Léon XIV est arrivé en France: Élysée, Notre-Dame, Stade de France, Lourdes et Metz, quatre jours de visite exceptionnelle

Le pape Léon XIV entame un voyage apostolique exceptionnel en France, avec des étapes à Paris, Lourdes et Metz. Après des rencontres institutionnelles, il célèbre des messes et tient des discussions avec des victimes de violences sexuelles. Ce voyage, marquant un retour du pape à Paris depuis 2008, attire des foules considérables.

Le pape Léon XIV est arrivé en France ce vendredi pour un voyage apostolique de quatre jours qui doit le conduire à Paris, Saint-Denis, Lourdes puis Metz. Le souverain pontife a atterri à l’aéroport de Paris-Orly vers 10 heures, avant de rejoindre l’Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron. Il s’agit de sa première visite en France depuis son élection à la tête de l’Église catholique.

Le programme est particulièrement dense, avec plusieurs rendez-vous institutionnels et religieux et des rassemblements pouvant réunir plusieurs centaines de milliers de personnes. Après Paris et le Stade de France, Léon XIV quittera la capitale samedi soir pour Lourdes. Il terminera son déplacement lundi à Metz avant de regagner Rome.

Emmanuel Macron reçoit Léon XIV à l’Élysée

Après son arrivée à Orly, Léon XIV a rendez-vous à 11 heures au palais de l’Élysée avec Emmanuel Macron. À 11h45, le pape doit également rencontrer les autorités françaises, des représentants de la société civile et le corps diplomatique. Il s’agit du principal rendez-vous institutionnel de cette première journée.

Le président de la République ne participera en revanche à aucune des trois messes célébrées par Léon XIV durant son séjour. Pour la grande célébration parisienne de samedi, l’exécutif doit notamment être représenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu et Brigitte Macron. Emmanuel Macron a choisi de distinguer la rencontre officielle avec le pape des célébrations religieuses⁠.

L’Unesco puis Notre-Dame de Paris

À 15 heures, Léon XIV est attendu au siège de l’Unesco, où il doit prononcer un discours. Le pape rejoindra ensuite Notre-Dame de Paris pour célébrer les vêpres à 17h15 avec les évêques, prêtres, diacres, personnes consacrées et séminaristes.

Cette étape possède une dimension particulière : Léon XIV sera le premier pape à entrer dans Notre-Dame depuis sa réouverture après l’incendie de 2019. À proximité de la cathédrale, le maire de Paris Emmanuel Grégoire doit également rencontrer le souverain pontife⁠.

Après cette longue journée, Léon XIV passera sa seule nuit parisienne à la nonciature apostolique⁠, dans le XVIe arrondissement.

Une immense veillée avec les jeunes au Stade de France

La première journée de Léon XIV en France se terminera à Saint-Denis. À 21 heures, le pape participera à une grande veillée de prière avec les jeunes au Stade de France. Les portes doivent ouvrir plusieurs heures auparavant pour accueillir les participants.

L’événement affiche complet depuis plusieurs semaines. Dès l’ouverture des inscriptions en août, les places disponibles avaient été prises d’assaut. Dans le même temps, plus de 200 000 personnes s’étaient déjà inscrites pour la grande messe parisienne du lendemain⁠.

Samedi, Maison Bakhita et messe géante place de la Concorde

Samedi 26 septembre, le pape se rendra à 9 heures à la Maison Bakhita, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Ce centre accompagne notamment des personnes exilées et en situation de précarité. À 10h15, Léon XIV rejoindra ensuite l’Institut catholique de Paris pour rencontrer des membres de l’Assemblée synodale provinciale, des catéchumènes et des néophytes.

Cette étape parisienne a été retenue après l’abandon d’un déplacement un temps envisagé à Bondy. La proximité de deux points de deal avec le site étudié avait conduit à écarter cette option pour des raisons de sécurité⁠.

À 15 heures, Léon XIV présidera la plus grande célébration de son séjour parisien, place de la Concorde. Environ 600 000 personnes sont attendues autour de la place et des Champs-Élysées, selon les chiffres communiqués avant la visite.

Le pape quittera ensuite Paris-Orly à 17h45 pour rejoindre Lourdes, où son avion doit atterrir à 19h05. À 19h40, il se rendra directement à la grotte de Massabielle pour un temps de prière.

Lourdes et la rencontre avec des victimes de violences sexuelles

Dimanche matin, Léon XIV rencontrera les évêques de France à 9 heures avant de célébrer une messe à 11 heures sur la prairie du sanctuaire de Lourdes. L’après-midi sera notamment consacré aux personnes accueillies par l’Accueil Notre-Dame ainsi qu’à une rencontre privée avec des religieuses contemplatives. La journée s’achèvera à 21 heures par le rosaire et la traditionnelle procession aux flambeaux.

La visite à Lourdes comprendra également une rencontre particulièrement sensible. Léon XIV doit recevoir sept victimes de violences sexuelles commises au sein de l’Église⁠. L’entretien est prévu dans un cadre privé, sans caméras.

Metz, dernière étape avant le retour à Rome

Lundi 28 septembre, le pape quittera Lourdes à 7h40 pour rejoindre Metz. Après son arrivée à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, il participera à 10 heures à une rencontre interreligieuse au Centre des congrès Robert-Schuman.

À 11 heures, Léon XIV prendra part à une deuxième rencontre consacrée au thème « Aux racines de l’Europe pour la paix et l’unité ». La journée se terminera par une messe à 16 heures à la cathédrale Saint-Étienne. Le départ pour Rome est prévu à 19 heures.

Cette dernière étape a également provoqué une bataille judiciaire locale. Une subvention municipale de 250 000 euros liée à l’organisation de la visite du pape à Metz est contestée devant la justice⁠. Deux associations laïques ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg, tandis que la municipalité défend le caractère international de l’événement.

La visite de Léon XIV marque le retour d’un pape à Paris dix-huit ans après Benoît XVI en 2008. François s’était rendu en France à Strasbourg, Marseille et Ajaccio, mais jamais dans la capitale.