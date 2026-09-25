Visite du pape : Nicolas Sarkozy aurait « été à la messe » à la place d’Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy déclare qu'il aurait assisté à la messe célébrée par le pape Léon XIV à la place de la Concorde s'il était encore président. Emmanuel Macron, quant à lui, choisit de ne pas y participer, séparant ainsi ses obligations diplomatiques des cérémonies religieuses, et ce, pour des raisons personnelles et de convictions.

Nicolas Sarkozy aurait fait un choix différent d’Emmanuel Macron pour la visite de Léon XIV. Invité exceptionnel de « L’Heure des Pros » sur CNEWS et Europe 1 ce vendredi matin, l’ancien président de la République a indiqué qu’il aurait assisté à la grande messe célébrée par le pape place de la Concorde s’il était encore chef de l’État.

« Si j’avais été président de la République, j’aurais été à cette messe », a-t-il affirmé. Nicolas Sarkozy a d’ailleurs annoncé qu’il serait lui-même présent à la célébration. Emmanuel Macron a, de son côté, choisi de ne participer à aucune messe durant le séjour pontifical, afin de distinguer clairement les séquences diplomatiques auxquelles il prend part des cérémonies religieuses.

« Un choix très personnel »

L’ancien président a néanmoins refusé d’en faire une attaque contre son successeur. « Je ne commente pas le choix du président de la République », a-t-il précisé, présentant la décision d’assister ou non à une messe comme relevant aussi de convictions et de « choix intimes ».

Nicolas Sarkozy a plus largement insisté sur le rôle international du pape et sur l’importance de la venue de Léon XIV en France. « Le pape est une voix qui compte sur la scène internationale », a-t-il rappelé, estimant que la France devait accorder une grande importance à cet événement.

Le désaccord porte donc principalement sur le symbole : là où Emmanuel Macron privilégie une stricte séparation entre son rôle institutionnel et la participation au culte, Nicolas Sarkozy assume qu’un président de la République puisse assister à une grande cérémonie religieuse sans remettre en cause, selon lui, la laïcité de l’État.