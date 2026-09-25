Visite du pape : Nicolas Sarkozy aurait « été à la messe » à la place d’Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy aurait fait un choix différent d’Emmanuel Macron pour la visite de Léon XIV. Invité exceptionnel de « L’Heure des Pros » sur CNEWS et Europe 1 ce vendredi matin, l’ancien président de la République a indiqué qu’il aurait assisté à la grande messe célébrée par le pape place de la Concorde s’il était encore chef de l’État.
« Si j’avais été président de la République, j’aurais été à cette messe », a-t-il affirmé. Nicolas Sarkozy a d’ailleurs annoncé qu’il serait lui-même présent à la célébration. Emmanuel Macron a, de son côté, choisi de ne participer à aucune messe durant le séjour pontifical, afin de distinguer clairement les séquences diplomatiques auxquelles il prend part des cérémonies religieuses.
« Un choix très personnel »
L’ancien président a néanmoins refusé d’en faire une attaque contre son successeur. « Je ne commente pas le choix du président de la République », a-t-il précisé, présentant la décision d’assister ou non à une messe comme relevant aussi de convictions et de « choix intimes ».
Nicolas Sarkozy a plus largement insisté sur le rôle international du pape et sur l’importance de la venue de Léon XIV en France. « Le pape est une voix qui compte sur la scène internationale », a-t-il rappelé, estimant que la France devait accorder une grande importance à cet événement.
Le désaccord porte donc principalement sur le symbole : là où Emmanuel Macron privilégie une stricte séparation entre son rôle institutionnel et la participation au culte, Nicolas Sarkozy assume qu’un président de la République puisse assister à une grande cérémonie religieuse sans remettre en cause, selon lui, la laïcité de l’État.
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