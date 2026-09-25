« Avengers : Endgame » réussit son retour au cinéma avec près de 50 000 entrées en une journée

« Avengers : Endgame » connaît un retour triomphal en salles avec près de 50 000 entrées en une journée lors de sa ressortie en version prolongée. Cette performance, qui surpasse celle d'« Avatar », témoigne de l'attachement du public. Le film sert aussi de lancement promotionnel pour « Avengers : Doomsday », prévu pour décembre.

Sept ans après sa sortie initiale, « Avengers : Endgame » confirme qu’il reste l’un des films les plus puissants de l’univers Marvel en salles. Ressorti en France le 23 septembre dans une version « Extended », le blockbuster des frères Russo a attiré près de 50 000 spectateurs dès sa première journée d’exploitation, avec une moyenne d’environ 50 entrées par séance. Le film s’est ainsi installé en tête des nouveautés du mercredi, juste devant « Heart of the Beast » de David Ayer avec Brad Pitt, crédité de 48 500 entrées hors avant-premières. La performance est d’autant plus notable qu’il ne s’agit pas d’un film inédit mais d’une reprise d’un long-métrage déjà vu par plus de 7 millions de spectateurs en France depuis 2019.

Disney et Marvel n’ont toutefois pas organisé cette ressortie comme une simple opération nostalgique. « Avengers : Endgame Extended » est proposé pour une durée limitée de deux semaines et sert directement de rampe de lancement à « Avengers : Doomsday », attendu en France le 16 décembre. Les spectateurs découvrent à cette occasion un aperçu exclusif du prochain volet, avec un contenu supplémentaire dans certaines salles IMAX ou certifiées Infinity Vision. La stratégie est claire : remettre le public dans l’univers des Avengers quelques semaines avant la sortie du film qui doit relancer la grande mécanique événementielle de Marvel.

Une ressortie qui dépasse déjà celle d’« Avatar »

Le résultat du premier jour place même cette nouvelle exploitation au-dessus de la ressortie d’« Avatar » en 2022, qui avait attiré environ 40 000 spectateurs lors de son mercredi de reprise avant d’atteindre près de 580 000 entrées au total. La comparaison doit être prise avec prudence, les contextes de programmation et les durées d’exploitation étant différents, mais elle donne une indication de l’attachement persistant du public à « Endgame ». Le film conserve aussi une place historique dans le box-office mondial, avec environ 2,8 milliards de dollars de recettes lors de son exploitation initiale, ce qui en fait toujours l’un des plus grands succès commerciaux de l’histoire du cinéma.

Le classement français du 23 septembre montre par ailleurs que le film a dû résister à une véritable concurrence. « Heart of the Beast » frôle sa performance, tandis que « Garance » de Jeanne Herry démarre autour de 26 000 entrées. Plus loin, « Primetime » avec Robert Pattinson et « Justin le Juste » d’Éric Barbier dépassent les 10 000 billets vendus. La reprise Marvel ne domine donc pas dans un marché sans opposition, mais dans une journée de sorties relativement dense. C’est ce qui rend son résultat plus significatif encore : les spectateurs sont revenus massivement pour un film de 3 h 06 déjà largement disponible en vidéo et en streaming.

Marvel teste sa capacité à recréer l’événement avant « Doomsday »

Cette ressortie a également valeur de test pour Marvel Studios. Depuis la fin de la « saga de l’Infini », le studio a multiplié les films et séries avec des performances plus irrégulières, sans retrouver systématiquement l’effet de rendez-vous collectif qui avait accompagné « Infinity War » puis « Endgame ». Le retour en salles d’un de ses plus grands succès permet donc de mesurer si cette génération de personnages conserve un pouvoir d’attraction suffisant pour préparer le terrain à une nouvelle phase. « Doomsday » sera réalisé lui aussi par Anthony et Joe Russo et réunit une distribution très large comprenant notamment Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh ou encore Patrick Stewart.

Le démarrage français ne préjuge évidemment pas du total final de la ressortie, mais il montre que la marque « Avengers » conserve une force commerciale rare. Avec près de 50 000 entrées dès le premier jour pour un film vieux de sept ans, Marvel réussit à transformer une reprise en événement promotionnel à part entière. La question sera désormais de savoir si cette dynamique se prolonge sur les deux semaines d’exploitation et, surtout, si elle se convertira en décembre en fréquentation pour « Avengers : Doomsday ». Pour Disney, l’opération permet déjà de réactiver l’un des souvenirs les plus forts du MCU tout en reconnectant directement « Endgame » à son prochain grand rendez-vous.