Le cinéma français bat son record de fréquentation pour un mois d’août

En août 2026, le cinéma français atteint un record de fréquentation avec près de 20 millions d'entrées, marquant une augmentation de 100% par rapport à l'année précédente. Cette hausse, alimentée par des succès comme L'Odyssée de Christopher Nolan et Spider-Man: Brand New Day, bénéficie également aux salles rurales, ravivant des espoirs pour l'industrie.

Porté par une canicule persistante et une offre de films exceptionnelle, le cinéma français a enregistré en août 2026 sa meilleure fréquentation jamais observée pour ce mois de l’année depuis le début du suivi statistique par le Centre national du cinéma en 1980.

Près de 20 millions d’entrées, en hausse de 100% sur un an

Selon les chiffres communiqués mercredi par le CNC, les salles obscures françaises ont enregistré 19,94 millions d’entrées au mois d’août, soit une progression spectaculaire de 100% par rapport au mois d’août 2025. Cette envolée s’explique en grande partie par le succès conjugué de L’Odyssée de Christopher Nolan et de Spider-Man: Brand New Day, deux triomphes mondiaux sortis coup sur coup au cœur de l’été, mais aussi par la belle performance du cinéma français, portée notamment par le diptyque La Bataille de Gaulle.

Sur l’ensemble de la période estivale, du 1er juin au 31 août, les salles françaises ont vendu plus de 50 millions de billets, un niveau de fréquentation estivale jamais atteint depuis au moins l’été 2011 selon plusieurs estimations sectorielles.

Des cinémas ruraux également portés par cette dynamique

Cette embellie profite à l’ensemble du territoire, y compris aux salles de proximité en zone rurale, à l’image du cinéma Émotions de Bagnols-sur-Cèze, qui a enregistré 18 000 entrées sur les seuls mois de juillet et août, ou encore d’établissements de Seine-Maritime qui espèrent eux aussi établir de nouveaux records de fréquentation cette année.

Ce rebond estival fait suite à plusieurs années de crise pour l’industrie du cinéma, entre grèves hollywoodiennes et concurrence accrue des plateformes de streaming, laissant espérer aux professionnels du secteur une confirmation de cette tendance pour la fin de l’année 2026.