Fair-play, Stéphane Plaza souhaite «bonne chance» à ses successeurs avant le retour ce soir de "Recherche appartement ou maison" sur M6

À quelques heures du retour de Recherche appartement ou maison sur M6, Stéphane Plaza a choisi de saluer ceux qui vont désormais poursuivre l’émission sans lui. L’ancien visage emblématique du programme a publié ce jeudi 3 septembre un message dans lequel il revient sur ses quinze années passées à la tête du programme et adresse ses encouragements à la nouvelle équipe. Une prise de parole sans attaque contre M6 ni contre ceux qui lui succèdent, alors que Recherche appartement ou maison fait précisément son grand retour ce jeudi 3 septembre.

« Ce soir, Recherche appartement ou maison continue son chemin sans moi »

Sur son compte Instagram, Stéphane Plaza a accompagné son message d’une photo prise avec plusieurs membres de l’équipe de l’émission. L’animateur commence par constater son absence de cette nouvelle version : «Ce soir Recherche appartement ou maison continue son chemin sans moi.»

Il évoque ensuite les années passées dans le programme : «15 années extraordinaires à aimer cette émission, à la présenter, à faire ces recherches, à rencontrer tant de belles personnes… et à partager tout cela avec vous, téléspectateurs.»

Stéphane Plaza avait incarné pendant des années plusieurs des programmes immobiliers emblématiques de M6, au premier rang desquels Recherche appartement ou maison et Maison à vendre.

Stéphane Plaza souhaite « bonne chance » à Sandra Viricel et Thibault Chanel

L’ancien animateur a surtout tenu à souhaiter publiquement la réussite de ceux qui poursuivent l’aventure : « Je lui souhaite de continuer longtemps son chemin. » Puis il s’adresse directement à deux figures historiques du programme qui restent présentes dans la nouvelle formule : « Bonne chance Sandra, Thibault et les nouveaux. »

Sandra Viricel et Thibault Chanel connaissent bien l’émission puisqu’ils y ont déjà travaillé durant l’ère Stéphane Plaza. Ils sont désormais accompagnés par deux nouveaux professionnels de l’immobilier, Étienne Claude et Camille Duquennoy. Pour conclure son message, Stéphane Plaza a choisi une formule faisant directement référence au concept de l’émission : « Choisissez bien les clés 🔑 ».

Une émission qui repart sans son visage historique

Le changement est considérable pour M6. Recherche appartement ou maison, lancé en 2006, a été pendant près de deux décennies indissociable de Stéphane Plaza. Après l’éviction de l’animateur par le groupe, l’avenir du programme était devenu incertain. M6 a finalement décidé de conserver la marque et son concept tout en changeant son incarnation. Comme annoncé lors de la présentation de cette nouvelle saison, la chaîne s’appuie sur Sandra Viricel et Thibault Chanel pour assurer une continuité, tout en introduisant Étienne Claude et Camille Duquennoy.

Le premier numéro de cette nouvelle formule est diffusé ce jeudi à 21h10 sur M6.