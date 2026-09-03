Entrevue POLITIQUE

Budget : François Hollande estime qu’« il faudra demander un effort à tous »

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Budget : François Hollande estime qu’« il faudra demander un effort à tous »
Budget : François Hollande estime qu’« il faudra demander un effort à tous »

François Hollande appelle le gouvernement à rechercher un compromis avec les forces politiques qu’il juge « les plus responsables » à l’Assemblée nationale. Sur le fond, l’ancien président de la République estime que le redressement du pays ne pourra pas reposer sur une seule catégorie de Français et qu’un « effort global » sera nécessaire.

Interrogé sur les économies ou contributions qui pourraient être demandées dans le prochain budget, François Hollande refuse de cibler une catégorie particulière de la population.

« Il ne s’agit pas de cibler telle ou telle partie de la population », affirme l’ancien chef de l’État, qui défend au contraire « un effort global » dans le cadre du redressement des finances publiques.

« Un projet sur cinq ans pour relever le pays »

François Hollande distingue toutefois la gestion immédiate du budget de ce que devrait être, selon lui, le programme du prochain président de la République.

Pour 2027, il appelle à construire « un projet sur cinq ans pour relever le pays », qui impliquerait une contribution plus largement répartie. « Là, il faudra demander un effort à tous », prévient-il.

Sur le plan politique, l’ancien président considère également que « l’intérêt du gouvernement » et « l’intérêt du pays » passent par la recherche d’un compromis à l’Assemblée nationale, dans un contexte où aucune force politique ne dispose seule d’une majorité.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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