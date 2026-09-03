Budget : François Hollande estime qu’« il faudra demander un effort à tous »

François Hollande appelle le gouvernement à rechercher un compromis avec les forces politiques qu’il juge « les plus responsables » à l’Assemblée nationale. Sur le fond, l’ancien président de la République estime que le redressement du pays ne pourra pas reposer sur une seule catégorie de Français et qu’un « effort global » sera nécessaire.

Interrogé sur les économies ou contributions qui pourraient être demandées dans le prochain budget, François Hollande refuse de cibler une catégorie particulière de la population.

« Il ne s’agit pas de cibler telle ou telle partie de la population », affirme l’ancien chef de l’État, qui défend au contraire « un effort global » dans le cadre du redressement des finances publiques.

« Un projet sur cinq ans pour relever le pays »

François Hollande distingue toutefois la gestion immédiate du budget de ce que devrait être, selon lui, le programme du prochain président de la République.

Pour 2027, il appelle à construire « un projet sur cinq ans pour relever le pays », qui impliquerait une contribution plus largement répartie. « Là, il faudra demander un effort à tous », prévient-il.

Sur le plan politique, l’ancien président considère également que « l’intérêt du gouvernement » et « l’intérêt du pays » passent par la recherche d’un compromis à l’Assemblée nationale, dans un contexte où aucune force politique ne dispose seule d’une majorité.