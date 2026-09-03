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Mort d’Édouard Balladur : pourquoi il n’y aura pas d’hommage national

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Mort d’Édouard Balladur : pourquoi il n’y aura pas d’hommage national
Mort d’Édouard Balladur : pourquoi il n’y aura pas d’hommage national

Décédé à l’âge de 97 ans ce lundi 31 aout 2026, Édouard Balladur ne fera pas l’objet d’un hommage national ni d’un éloge funèbre public. Un choix voulu par l’ancien Premier ministre lui-même, qui avait demandé des obsèques strictement familiales et souhaitait partir « dans la simplicité, humble, dépouillé ».

Selon l’un de ses proches interrogé par France Inter, Édouard Balladur avait « expressément dit qu’il ne voulait pas d’hommage public ni d’éloge funèbre ». L’Élysée avait pourtant pris contact avec son entourage et envisagé de lui rendre un hommage comparable à ceux organisés pour d’autres anciens Premiers ministres. La famille a toutefois fait savoir que cette volonté aurait été contraire aux dernières demandes de l’ancien chef du gouvernement.

Des obsèques dans la plus stricte intimité

Édouard Balladur souhaitait que seuls ses enfants et petits-enfants soient présents lors de ses obsèques, organisées dans la plus stricte intimité au cimetière de Passy, dans le XVIe arrondissement de Paris. « Il ne souhaitait personne d’autre à son enterrement », a indiqué son entourage.

Cette volonté correspond aussi à l’image de réserve cultivée pendant une grande partie de sa vie publique par l’ancien Premier ministre. Malgré une carrière au sommet de l’État (secrétaire général de l’Élysée sous Georges Pompidou, ministre de l’Économie puis Premier ministre de François Mitterrand entre 1993 et 1995) Édouard Balladur avait demandé qu’aucune grande cérémonie républicaine ne vienne accompagner sa disparition.

L’absence d’hommage national ne signifie toutefois pas l’absence d’hommage de la République. Emmanuel Macron a salué la mémoire d’un homme qui « incarnait une certaine idée de l’État », à la fois gaulliste, libéral et européen, et présenté Édouard Balladur comme l’un des « grands serviteurs » de la République.

La sobriété de ses obsèques apparaît ainsi comme un dernier choix personnel : celui d’un ancien chef du gouvernement qui, après plus d’un demi-siècle au cœur de la vie politique française, souhaitait quitter la scène sans cérémonie nationale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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