Emmanuel Macron attendu à Londres ce mercredi pour rencontrer le nouveau Premier ministre Andy Burnham

Emmanuel Macron se rend à Londres pour rencontrer Andy Burnham et inaugurer l'exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum. Ce déplacement, à la fois culturel et diplomatique, marquera un dialogue sur des enjeux stratégiques franco-britanniques, tels que le soutien à l'Ukraine et la défense européenne.

Emmanuel Macron poursuit ce mercredi 2 septembre sa rentrée européenne. Après une étape à Eindhoven, aux Pays-Bas, consacrée à l’industrie technologique et aux semi-conducteurs, le président de la République doit rejoindre Londres dans l’après-midi pour inaugurer l’exposition consacrée à la tapisserie de Bayeux au British Museum et amorcer le dialogue avec le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham.

À Eindhoven, Emmanuel Macron doit rencontrer le Premier ministre néerlandais Rob Jetten et participer à des échanges avec plusieurs entreprises technologiques françaises et néerlandaises. Les deux dirigeants doivent également visiter ASML, géant européen des équipements destinés à la fabrication de semi-conducteurs. L’objectif affiché est de renforcer les capacités européennes dans les puces électroniques et l’intelligence artificielle, ainsi que les investissements stratégiques dans les technologies sensibles.

La tapisserie de Bayeux de retour en Angleterre

Emmanuel Macron rejoindra ensuite Londres pour l’ouverture officielle de l’exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum. Le chef de l’État avait annoncé en 2025 le prêt exceptionnel de cette œuvre du XIe siècle, qui raconte la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Elle doit rester exposée au Royaume-Uni jusqu’en juillet 2027, dans le cadre d’un échange culturel entre les deux pays.

Le déplacement aura également une importante dimension diplomatique. Emmanuel Macron doit avoir jeudi un premier échange approfondi avec Andy Burnham, devenu Premier ministre britannique en juillet après le départ de Keir Starmer. Il sera ainsi le premier dirigeant de l’Union européenne à rencontrer le nouveau chef du gouvernement britannique à Downing Street.

Les discussions devraient permettre de poursuivre le rapprochement franco-britannique engagé ces dernières années, avec plusieurs dossiers stratégiques à l’agenda : soutien à l’Ukraine, défense européenne, relations entre Londres et l’Union européenne ou encore coopération économique. Emmanuel Macron pourrait également profiter de son déplacement pour saluer le roi Charles III.