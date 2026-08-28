Emmanuel Macron inaugurera l’exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres

Emmanuel Macron se rend à Londres pour inaugurer l'exposition de la tapisserie de Bayeux au British Museum. Ce prêt historique, prévu de septembre 2026 à juillet 2027, vise à renforcer les liens culturels franco-britanniques. La visite inclut des rencontres diplomatiques avec le Premier ministre britannique et possiblement le roi Charles III.

Emmanuel Macron se rendra mercredi à Londres pour inaugurer l’exposition consacrée à la tapisserie de Bayeux au British Museum. Le chef de l’État s’est personnellement investi dans ce prêt historique, annoncé au cours de l’été 2025 malgré les inquiétudes exprimées par plusieurs spécialistes au sujet de la fragilité de l’œuvre.

Durant son déplacement, le président français doit également être reçu à Downing Street par le nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham. Une rencontre avec le roi Charles III est aussi envisagée, selon l’Élysée. Cette visite associera ainsi coopération culturelle et échanges diplomatiques entre la France et le Royaume-Uni.

Un prêt exceptionnel pendant près d’un an

Réalisée au XIe siècle, la tapisserie raconte la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant et la bataille d’Hastings en 1066. La broderie est arrivée à Londres le 10 juillet après un transfert délicat, étroitement surveillé par les équipes chargées de sa conservation. Aucune altération visible n’avait alors été constatée.

L’œuvre sera présentée au public du 10 septembre 2026 au 11 juillet 2027 dans le principal musée britannique. Ce prêt d’une durée exceptionnelle doit permettre au public anglais de découvrir un témoignage majeur de son histoire médiévale, tout en renforçant les relations culturelles entre les deux pays.