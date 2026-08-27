Royaume-Uni : les demandes d’asile chutent de 21 % en un an

Au Royaume-Uni, les demandes d’asile chutent de 21 % entre juin 2025 et juin 2026, atteignant 85 891, le niveau le plus bas depuis 2022. Le gouvernement travaille à renforcer le contrôle des frontières, tout en prévoyant de réduire l'hébergement dans des hôtels et envisage des réformes pour durcir les conditions d’obtention de l’asile.

Le nombre de demandes d’asile déposées au Royaume-Uni a diminué de 21 % entre juin 2025 et juin 2026, atteignant son niveau annuel le plus bas depuis 2022. Selon les chiffres du ministère britannique de l’Intérieur, 85 891 personnes ont sollicité une protection, contre 108 585 au cours des douze mois précédents.

Environ 40 % de ces demandes ont été déposées par des migrants arrivés après avoir traversé la Manche sur de petites embarcations. La ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, estime que le gouvernement travailliste est en train de « rétablir le contrôle » des frontières et l’équité du système migratoire. Elle assure également que les arrestations liées au travail illégal et les expulsions ont augmenté.

Le nombre de migrants hébergés dans des hôtels divisé par deux

Le nombre de demandeurs d’asile logés dans des établissements hôteliers a été ramené à 16 021, son niveau le plus faible depuis le début de la publication de ces données en 2022. En 2023, jusqu’à 56 018 personnes avaient été hébergées dans des hôtels, provoquant des manifestations parfois violentes dans plusieurs villes britanniques.

Le gouvernement veut mettre fin à ce dispositif d’ici 2029 et transférer une partie des demandeurs d’asile vers des bases militaires, malgré l’opposition de certaines collectivités locales. Une réforme destinée à durcir les conditions d’obtention de l’asile est également examinée au Parlement. Entre juin 2025 et juin 2026, 42 394 personnes ont obtenu le statut de réfugié ou une autre autorisation de séjour, soit une diminution annuelle de 21 %.