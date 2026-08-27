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Ursula von der Leyen se rendra au Groenland début septembre

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Ursula von der Leyen se rendra au Groenland début septembre
Ursula von der Leyen se rendra au Groenland début septembre

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra au Groenland les 6 et 7 septembre. Elle sera accompagnée de la première ministre danoise, Mette Frederiksen, pour une visite consacrée notamment à la sécurité de l’Arctique et au renforcement de la coopération européenne avec ce territoire autonome danois.

Les deux dirigeantes doivent rencontrer plusieurs responsables locaux, parmi lesquels le premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen. Ce déplacement intervient dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes autour de la plus grande île du monde, alors que Donald Trump a plusieurs fois manifesté sa volonté d’en prendre le contrôle et que la Russie renforce également son intérêt pour la région.

L’Union européenne veut renforcer ses investissements

La Commission européenne propose de porter son financement destiné au Groenland à 530 millions d’euros sur sept ans à partir de 2028, soit plus du double du montant actuel. Bruxelles envisage également un programme d’investissements de plus de 150 millions d’euros à Nuuk, destiné à soutenir l’économie et les infrastructures locales.

Ursula von der Leyen avait déjà affirmé que la souveraineté et l’intégrité territoriale du Danemark et du Groenland n’étaient pas négociables. L’Union européenne prépare parallèlement un dispositif consacré à la sécurité arctique, qui pourrait inclure des équipements adaptés à la région et une capacité européenne de brise-glace. Cette visite veut ainsi illustrer le soutien politique de Bruxelles au Groenland et renforcer la présence européenne dans une zone devenue hautement stratégique. Reuters

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