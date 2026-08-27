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Gravelines : une nouvelle invasion de méduses contraint EDF à arrêter un réacteur

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Gravelines : une nouvelle invasion de méduses contraint EDF à arrêter un réacteur
Gravelines : une nouvelle invasion de méduses contraint EDF à arrêter un réacteur

Une nouvelle arrivée massive de méduses perturbe le fonctionnement de la centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord. EDF a arrêté préventivement l’unité de production numéro 3 mercredi vers 16 heures, après la présence de nombreux animaux dans les systèmes de filtration de la station de pompage d’eau de mer.

Ce réacteur avait pourtant été reconnecté au réseau le 18 août, après une première interruption provoquée par un phénomène similaire. La puissance du réacteur numéro 2 a également été réduite par précaution. Jeudi, seules les unités 1 et 6 fonctionnaient normalement dans cette centrale qui compte six réacteurs.

Seulement deux réacteurs fonctionnent normalement

Le réacteur numéro 4 reste à l’arrêt depuis le 10 août, date de la première invasion massive de méduses ayant entraîné l’interruption de trois unités. Le réacteur numéro 5 est, de son côté, indisponible pour une opération de maintenance programmée.

La présence saisonnière de méduses sur le littoral du nord de la France est régulière, mais les concentrations importantes deviennent plus fréquentes. Un épisode comparable avait déjà perturbé la centrale de Gravelines en août 2025. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette évolution, dont certains sont aggravés par le changement climatique et le réchauffement des eaux.

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