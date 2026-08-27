Caen : un automobiliste fonce délibérément sur des piétons près de la gare, un mort et dix blessés

À Caen, un automobiliste de 26 ans a délibérément percuté un groupe de piétons près de la gare, causant un mort et dix blessés. Intercepté après sa fuite, il fait l'objet d'une enquête pour assassinat et violences volontaires. Les circonstances de l'incident, lié à une altercation préalable, restent sous investigation.

Un homme de 26 ans a délibérément foncé avec sa voiture sur un groupe de piétons mercredi soir à Caen, à proximité immédiate de la gare. Le bilan communiqué dans la nuit par les autorités fait état d’un mort et de dix blessés, dont sept en urgence absolue. Le conducteur a pris la fuite avant d’être interpellé à Ouistreham, à une vingtaine de kilomètres de Caen. Une enquête pour assassinat et violences volontaires avec arme a été ouverte. (boursorama.com)

Une altercation avant le drame

Les faits se sont produits vers 22h15 dans le secteur de la place de la Gare. Une bagarre avait éclaté peu auparavant à proximité d’un bar. Les circonstances exactes de cette altercation et son lien avec les faits sont désormais au cœur des investigations. Après cette bagarre, le conducteur a pris le volant de son véhicule. Selon les premiers éléments communiqués par les autorités, il a ensuite volontairement dirigé sa voiture vers plusieurs personnes qui se trouvaient sur la voie publique, en face de la gare. Le préfet du Calvados, David Clavière, a confirmé dans la nuit le caractère délibéré de l’acte. Les victimes ont été prises en charge par un important dispositif de secours tandis qu’un périmètre de sécurité était installé dans le quartier.

Un mort et dix blessés, dont sept en urgence absolue

Le bilan officiel communiqué dans la nuit fait état d’une personne décédée et de dix blessés. Parmi eux, sept ont été classés en urgence absolue et trois en urgence relative. Les blessés seraient tous des hommes. Le plus jeune est âgé de 17 ans et le plus âgé d’une quarantaine d’années. La personne décédée serait, d’après les premiers témoignages recueillis sur place, un jeune Afghan âgé de 18 ou 19 ans. Son identité n’avait toutefois pas encore été officiellement précisée par les autorités dans la nuit. Un premier bilan différent, faisant état de deux morts et huit blessés, avait circulé dans les premières heures suivant les faits. Les informations communiquées ensuite par le préfet du Calvados font état d’un mort et dix blessés. Le bilan peut encore évoluer compte tenu de l’état grave de plusieurs victimes.

Le conducteur arrêté à Ouistreham après sa fuite

Après avoir percuté les piétons, l’automobiliste a quitté les lieux. Les recherches engagées immédiatement ont permis de le retrouver à Ouistreham, sur la côte normande, à une vingtaine de kilomètres de Caen. Le suspect a été interpellé puis placé en garde à vue. Il est âgé de 26 ans et est né en Russie. D’après les éléments communiqués par le préfet du Calvados, il n’était pas connu des services de renseignement. Il était en revanche déjà connu des services de police pour des délits routiers.

Une enquête ouverte pour assassinat

La qualification judiciaire retenue à ce stade confirme que les enquêteurs travaillent sur l’hypothèse d’un acte volontaire. Une enquête a été ouverte pour assassinat et violences volontaires avec arme, le véhicule étant susceptible d’être considéré comme une arme dans cette procédure. Les investigations ont été confiées à la division de la criminalité organisée et spécialisée du Calvados. Les policiers doivent notamment reconstituer précisément la bagarre ayant précédé les faits, déterminer les relations éventuelles entre le conducteur et les personnes visées et établir le déroulement exact des minutes précédant le passage de la voiture. Les images des caméras de vidéosurveillance du secteur sont également exploitées. La police technique et scientifique a effectué des constatations et des relevés dans le quartier de la gare durant la nuit.

La piste terroriste n’est pas privilégiée

À ce stade de l’enquête, aucun élément ne permet de retenir une motivation terroriste. Le procureur adjoint de Caen a indiqué que cette hypothèse n’était « a priori » pas celle privilégiée, tout en soulignant que les investigations ne faisaient que commencer.

Une nuit dramatique dans le quartier de la gare

Le secteur situé devant la gare de Caen est particulièrement fréquenté, avec plusieurs établissements, hôtels, commerces et arrêts de transports en commun. Les faits se sont produits alors que plusieurs personnes se trouvaient encore dans la rue. Le quartier a été bouclé pendant l’intervention des secours et les constatations des enquêteurs. La garde à vue du conducteur doit désormais permettre aux policiers de l’interroger sur la bagarre, sa fuite jusqu’à Ouistreham et surtout les raisons pour lesquelles il a foncé sur les personnes présentes devant la gare. L’enquête devra également préciser si les victimes avaient participé à l’altercation précédente ou si certaines d’entre elles se trouvaient simplement sur les lieux au moment des faits.