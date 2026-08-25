Incendie en Corse : 200 habitants évacuent malgré les consignes de confinement

Un incendie de maquis s'est déclaré à Alata, en Corse-du-Sud, causé par une ligne électrique tombée lors d'intenses rafales. Malgré les alertes, 200 habitants ont choisi d'évacuer. Les pompiers et des aéronefs luttent contre les flammes qui ont ravagé neuf hectares, sans menacer de près des habitations ou monuments historiques.

Un feu de maquis s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à Alata, commune située près d’Ajaccio, alors que la Corse-du-Sud était placée en vigilance orange pour les orages. L’incendie aurait été provoqué par la chute d’une ligne électrique arrachée par de violentes rafales, et non par la foudre comme indiqué dans un premier temps.

Les flammes ont parcouru environ neuf hectares sans menacer directement les habitations. Malgré les consignes de confinement, près de 200 personnes ont quitté spontanément le lieu-dit Castagnola, un quartier résidentiel de la commune. Les habitants ont commencé à regagner leurs logements vers 3 h 45.

D’importants moyens mobilisés contre les flammes

Mardi matin, 62 sapeurs-pompiers étaient toujours engagés sur le terrain. Deux avions bombardiers d’eau et deux hélicoptères ont été mobilisés pour traiter les lisières et les différents points chauds. Le feu a été déclaré fixé, même si des fumerolles persistaient encore dans la zone.

Le château de la Punta, monument historique construit à la fin du XIXe siècle avec des pierres provenant du palais des Tuileries, n’a pas été directement menacé. La préfecture a précisé que l’incendie ne se trouvait pas à proximité immédiate de l’édifice dominant le golfe d’Ajaccio.

Quatre cents foyers privés d’électricité

La chute de la ligne électrique a provoqué une coupure touchant environ 400 clients. EDF doit installer des groupes électrogènes afin de rétablir progressivement le courant. L’une des priorités consiste à réalimenter la pompe du réservoir d’eau communal, indispensable à l’approvisionnement des pompiers.

Météo-France avait annoncé des rafales comprises entre 100 et 110 kilomètres par heure, avec des pointes pouvant atteindre 130 kilomètres par heure. Cet incendie s’inscrit dans un épisode orageux particulièrement violent ayant traversé plusieurs départements du sud de la France. Dans l’Aude, une tornade a notamment provoqué d’importants dégâts et fait plusieurs dizaines de blessés à Pomas.