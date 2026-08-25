Lapierre face au tribunal : l’avenir du fleuron français du vélo se joue à Dijon

Lapierre, célèbre fabricant de vélos, fait face à un possible redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Dijon en raison de difficultés financières. La décision, qui impacte directement 106 emplois, pourrait offrir une chance de réorganiser l’entreprise et de trouver des solutions viables à long terme.

L’avenir de Lapierre se joue ce mardi devant le tribunal de commerce de Dijon. La direction du célèbre fabricant français de vélos demande son placement en redressement judiciaire, une procédure destinée à permettre la poursuite de l’activité tout en recherchant une solution à ses difficultés financières. Le tribunal doit examiner la situation de l’entreprise avant de rendre sa décision.

Fondée à Dijon et devenue une référence du cyclisme français, la marque traverse une période économique délicate. La demande présentée par la direction ne signifie pas la disparition immédiate de Lapierre, mais confirme l’ampleur des difficultés rencontrées. Le redressement judiciaire pourrait lui accorder du temps pour réorganiser ses activités, négocier avec ses créanciers et préparer un plan de relance.

Cent six emplois directement menacés

L’enjeu social est particulièrement important puisque 106 emplois dépendent de l’avenir de l’entreprise. La direction espère que l’ouverture de la procédure permettra de préserver les postes et d’assurer la continuité de la production. Les salariés attendent donc avec inquiétude la décision du tribunal et les éventuelles mesures de restructuration qui pourraient suivre.

Le jugement constituera une étape déterminante, mais il ne réglera pas immédiatement toutes les difficultés de Lapierre. En cas de placement en redressement judiciaire, une période d’observation devra permettre d’évaluer la viabilité de l’entreprise et les solutions disponibles. L’avenir de ce nom historique du vélo français dépendra alors de sa capacité à retrouver un modèle économique durable, voire à attirer de nouveaux partenaires ou investisseurs.