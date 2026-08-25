David Lisnard réclame une « grande primaire » de la droite et du centre

David Lisnard appelle à une large primaire pour la droite et le centre en vue de l'élection présidentielle de 2027, soulignant l'importance d'une candidature unique. Il prône une consultation populaire pour instaurer une légitimité renforcée, tout en acceptant de concourir lui-même et en demandant aux autres candidats d'accepter le résultat sans entraver le vainqueur.

David Lisnard appelle la droite et le centre à organiser une vaste primaire pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle de 2027. Dans une tribune publiée mardi 25 août dans Le Monde, le maire de Cannes estime que son camp ne pourra pas l’emporter s’il se présente divisé au premier tour. « Sans une grande primaire ouverte à tous, la droite et le centre ne seront pas en mesure de l’emporter », prévient-il, alors que plusieurs personnalités de cet espace politique nourrissent des ambitions pour l’Élysée.

Pour David Lisnard, aucun candidat ne dispose aujourd’hui d’une légitimité suffisante pour s’imposer naturellement à l’ensemble de la droite et du centre. Plutôt que de laisser les sondages ou les appareils politiques trancher, il propose donc de transformer cette primaire en véritable « quart de finale » de la présidentielle. Celle-ci devrait être largement ouverte aux électeurs et aux candidats partageant un socle autour de « la liberté, la responsabilité individuelle et l’indépendance nationale ».

Le président de Nouvelle Énergie ne réclame toutefois pas l’élaboration d’un programme commun entre les différents prétendants. Chacun conserverait son projet et défendrait ses propres orientations devant les électeurs, qui seraient chargés de les départager. Lisnard souhaite ainsi éviter les « arrangements entre notables » et considère qu’une consultation populaire donnerait au vainqueur une légitimité bien supérieure à celle d’une désignation négociée entre formations politiques. Il cite notamment l’exemple de la primaire de 2016, qui avait mobilisé plus de quatre millions d’électeurs.

David Lisnard se dit lui-même prêt à participer à cette compétition et à en respecter le résultat, y compris en cas de défaite. Il demande aux autres prétendants d’accepter la même règle du jeu : les perdants ne seraient pas nécessairement tenus de se rallier avec enthousiasme au vainqueur, mais devraient au minimum ne pas entraver sa campagne. À moins d’un an de la présidentielle, le maire de Cannes veut ainsi contraindre les différentes composantes de la droite et du centre à choisir un candidat unique avant le premier tour.