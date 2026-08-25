Entrevue

COP17 désertification : Pompili dénonce les blocages américains en Mongolie

Par

2 minutes de lecture

COP17 désertification : Pompili dénonce les blocages américains en Mongolie
COP17 désertification : Pompili dénonce les blocages américains en Mongolie

La COP17 sur la désertification entre dans sa deuxième semaine en Mongolie, avec des négociations qui montent désormais au niveau politique. Barbara Pompili, cheffe de la délégation française, pointe du doigt l’attitude des États-Unis dans les discussions.

Barbara Pompili, ambassadrice de France déléguée à l’environnement, ne mâche pas ses mots. À l’occasion de la deuxième semaine de la COP17 sur la désertification, qui se tient en Mongolie, elle dénonce le comportement de Washington dans les négociations : « Les États-Unis font des blocages sur beaucoup de sujets. »

La conférence, qui réunit les États parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, aborde désormais les discussions à l’échelon politique, après une première semaine consacrée aux travaux techniques. C’est à ce stade que les positions des grandes puissances pèsent le plus lourd sur l’issue des négociations.

Pompili, qui dirige la délégation française à cette COP, s’exprimait ce 25 août 2026 pour faire le point sur les enjeux de la conférence et les risques de blocage. La désertification touche près d’un tiers des terres émergées de la planète et menace des centaines de millions de personnes, notamment dans les régions arides d’Afrique, d’Asie centrale et d’Amérique latine.

La position américaine, telle que décrite par la cheffe de délégation française, risque de compliquer l’adoption de textes ambitieux avant la clôture de la conférence.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une