Un pétrolier immobilisé par un projectile inconnu au large d’Oman

Un pétrolier a été touché par un projectile non identifié dans le détroit d'Ormuz, rendant le navire inopérant, mais l'équipage est sain et sauf. Cet incident survient dans un contexte de faible trafic maritime, tandis que des discussions diplomatiques sont en cours entre le Pakistan et l'Iran pour désamorcer les tensions régionales.

Un pétrolier a été frappé par un projectile non identifié dans le détroit d’Ormuz, à proximité des côtes omanaises, rendant le navire hors d’usage. L’incident survient alors que le trafic maritime dans ce passage stratégique atteint son niveau le plus bas depuis trois mois.

L’agence maritime britannique UKMTO a annoncé dans la nuit de lundi à mardi qu’un pétrolier circulant au large d’Oman avait été touché par un « projectile inconnu ». L’impact a endommagé la salle des machines du navire, le rendant « inopérant ». L’équipage est sain et sauf, selon la même source.

L’incident s’est produit à 9 milles nautiques, soit environ 16,7 kilomètres, au nord-est de la ville omanaise d’Ash Shishah, dans le détroit d’Ormuz. La nationalité du pétrolier et son sens de circulation n’ont pas été précisés.

La zone est sous haute tension. Un seul navire de transport de marchandises a transité par le détroit d’Ormuz lundi, soit le chiffre le plus faible depuis le 7 mai, selon les données maritimes préliminaires de Kpler. Un très grand méthanier est entré dans le détroit depuis le golfe d’Oman, contre six navires de tous types dimanche. Ces chiffres restent susceptibles d’évoluer, certains navires ayant désactivé leurs transpondeurs lors de leur passage.

Sur le plan diplomatique, le chef d’état-major pakistanais Asim Munir a tenu des entretiens avec des responsables iraniens portant sur des mesures de désescalade et la réouverture du détroit d’Ormuz. L’armée pakistanaise a indiqué dans un communiqué qu’il avait abordé la question de la paix régionale et les voies d’un règlement négocié des différends.