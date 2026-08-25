À Malte, Alex Borg reçoit Michel Taube et Radouan Kourak au siège du PN

Le leader de l'opposition maltaise, Alex Borg, reçoit Michel Taube et Radouan Kourak pour discuter des enjeux européens et maltais. Les échanges portent sur la modernisation du Parti nationaliste, le modèle économique de Malte et la place d'Alex Borg sur la scène politique européenne, en vue d'une future alternance au pouvoir.

Lundi 24 août, le chef du Parti nationaliste maltais et leader de l’opposition, Alex Borg, a reçu au siège du PN Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale et d’Ensemble contre la peine de mort, ainsi que Radouan Kourak, chef du service politique d’Entrevue et président du groupe de presse et de communication InterVision. Établi à Malte depuis plusieurs années, où il partage désormais son temps entre l’archipel et Paris, Radouan Kourak y mène également plusieurs projets économiques et entrepreneuriaux importants, parallèlement à ses activités dans les médias et la communication.

Reçus chaleureusement par le dirigeant maltais, les deux Français ont longuement échangé avec Alex Borg sur les grands enjeux auxquels Malte et l’Europe sont aujourd’hui confrontées. Politique européenne, avenir du continent, économie, immigration, souveraineté, développement de Malte et évolution du Parti nationaliste ont notamment été au cœur des discussions.

NDLR : Le nom du Parti nationaliste peut parfois prêter à confusion pour un lecteur français : il ne s’agit pas d’une formation nationaliste au sens où ce terme est généralement employé dans le débat politique français. Le PN est l’un des deux grands partis historiques de Malte, situé à droite et au centre droit. Il appartient au Parti populaire européen (PPE), la grande famille européenne de centre droit, dont sont également membres, en France, Les Républicains. Le PN et LR sont donc des partis frères au sein du PPE.

Alex Borg a présenté au cours de la rencontre sa vision pour l’avenir de cette formation historique ainsi que les orientations qu’il souhaite porter dans les prochaines années. À la tête de l’opposition, il entend moderniser en profondeur son parti tout en maintenant son identité politique et en construisant une alternative crédible au Parti travailliste, au pouvoir depuis 2013.

Élu à la tête du Parti nationaliste en septembre 2025, Alex Borg s’est rapidement imposé comme le visage d’une nouvelle génération de la droite maltaise. Lors des élections générales de mai 2026, sous sa direction, le PN a considérablement réduit l’écart qui le séparait du Labour, le ramenant à environ 22 000 voix, contre près de 40 000 auparavant. À seulement 31 ans, le chef de l’opposition apparaît désormais comme l’un des principaux prétendants à la fonction de Premier ministre lors d’une future alternance et comme l’un des jeunes dirigeants de droite européens à suivre dans les prochaines années.

La rencontre avec Michel Taube et Radouan Kourak a également permis un échange plus large sur leurs différentes visions du monde et sur les grands bouleversements politiques qui traversent aujourd’hui l’Europe. Les discussions ont notamment porté sur le modèle économique européen, la compétitivité, la place de l’entreprise, les questions migratoires, la protection des identités nationales ainsi que sur le rôle que l’Union européenne doit jouer dans un environnement géopolitique de plus en plus instable.

Les échanges ont également porté sur la situation propre à Malte, dont la croissance économique et démographique spectaculaire au cours de la dernière décennie pose aujourd’hui de nouveaux défis en matière d’infrastructures, de logement, d’énergie et de services publics. Alex Borg a exposé sa volonté de faire évoluer le modèle maltais vers une croissance davantage fondée sur la qualité, l’innovation et les secteurs à forte valeur ajoutée.

Michel Taube et Radouan Kourak ont salué la qualité des échanges, la disponibilité du dirigeant maltais et l’accueil qui leur a été réservé au siège du Parti nationaliste. Au-delà des sujets politiques immédiats, cette rencontre a permis d’évoquer la manière dont les nouvelles générations de responsables européens peuvent renforcer leurs liens et confronter leurs expériences nationales.

Elle a enfin été l’occasion d’aborder la place que pourrait progressivement prendre Alex Borg sur la scène politique européenne. Alors que le jeune dirigeant entend ramener le Parti nationaliste au pouvoir à Malte, sa proximité avec la famille du PPE et son positionnement à la fois conservateur, pro-européen et réformateur pourraient également lui permettre de faire davantage entendre sa voix au-delà des frontières de l’archipel.