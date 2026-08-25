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Le Livret A renoue avec les dépôts en juillet après six mois dans le rouge

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Le Livret A renoue avec les dépôts en juillet après six mois dans le rouge
Le Livret A renoue avec les dépôts en juillet après six mois dans le rouge

Le Livret A a enregistré 80 millions d’euros de collecte nette en juillet 2026, mettant fin à six mois consécutifs de décollecte. Ce résultat reste toutefois modeste au regard de la moyenne historique du mois de juillet, établie à 1,34 milliard d’euros sur les dix dernières années. Les Français semblent avoir ralenti leurs retraits massifs observés depuis le début de l’année, sans pour autant retrouver les niveaux d’épargne habituels pour cette période estivale.

Les autres livrets restent à la peine

Les autres produits d’épargne réglementée peinent à sortir du rouge. Le Livret de Développement Durable et Solidaire et le Livret d’Épargne Populaire affichent toujours des retraits nets en juillet. Les encours cumulés du Livret A et du LDDS atteignent néanmoins 608,4 milliards d’euros, témoignant de la masse considérable d’épargne encore placée sur ces supports garantis par l’État.

Cette timide reprise intervient dans un contexte où les ménages arbitrent leurs placements face à une rémunération qui peine à suivre l’inflation. Le retour aux dépôts positifs sur le Livret A pourrait signaler une stabilisation des comportements d’épargne, mais l’écart avec les performances historiques du mois de juillet suggère que la prudence reste de mise chez les épargnants français.

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