Terres rares : le Pentagone investit 400 millions de dollars dans une mine australienne

Le Pentagone a promis un prêt de 400 millions de dollars, soit environ 346 millions d’euros, à l’entreprise australienne Sunrise Energy Metals. Ce financement doit permettre de construire une mine de scandium à Fifield, dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud.

Le projet Syerston pourrait devenir la première mine au monde consacrée principalement à l’extraction de cette terre rare directement depuis sa roche d’origine. Le scandium est habituellement récupéré comme un produit secondaire d’autres activités minières.

Washington veut réduire sa dépendance à la Chine

Utilisé dans l’industrie militaire, l’aéronautique et les centres de données, le scandium est considéré comme un métal stratégique. La Chine domine actuellement sa production et son raffinage, comme elle le fait pour une grande partie du marché mondial des terres rares.

Après les restrictions chinoises sur certaines exportations en 2025, les États-Unis ont accéléré leur recherche de nouveaux fournisseurs. Washington et Canberra avaient signé en octobre un accord prévoyant un milliard de dollars d’investissements de chaque pays dans des projets miniers stratégiques. La mine de Syerston doit devenir l’un des principaux piliers de l’approvisionnement occidental en scandium.