Violences sexuelles sur mineurs : Gérald Darmanin alerte sur des milliers de dossiers « fantômes »

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a adressé à son homologue de l’Intérieur, Laurent Nuñez, un courrier détaillant de graves dysfonctionnements dans les enquêtes portant sur les violences sexuelles faites aux enfants. Ce document de douze pages, envoyé le 29 juillet, fait état de procédures non transmises à la justice, abandonnées ou parfois perdues.

L’une des principales défaillances concerne l’existence d’un important « stock fantôme », constitué de dossiers conservés par les services de police ou de gendarmerie sans avoir été signalés aux parquets. Les procureurs auraient ainsi découvert 1 275 procédures inconnues à Nîmes et 905 à Caen. À Bourges, une quinzaine de dossiers auraient été perdus.

Plus de 85 000 plaintes en attente de traitement

Le courrier pointe également un manque d’effectifs et un investissement professionnel jugé parfois insuffisant, y compris au sein de certaines unités spécialisées. Le ministère de l’Intérieur regrette la divulgation de ce document de travail et affirme que ses services examinent actuellement les constats afin d’élaborer des solutions.

Ces révélations interviennent après l’affaire Lyhanna, du nom d’une collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers. Son principal suspect a été mis en examen pour meurtre et viol sur mineure de moins de 15 ans. Après ce drame, Gérald Darmanin avait révélé que 85 047 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs étaient toujours en cours de traitement.