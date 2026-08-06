Bally Bagayoko visé par des accusations d’emploi fictif à la RATP : les révélations du Canard enchaîné

Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis–Pierrefitte, est accusé par le Canard enchaîné d'avoir cumulé un emploi à temps plein à la RATP avec ses mandats d’élu, suggérant un possible emploi fictif. Il rejette ces allégations et défend son maintien dans le monde professionnel, alors qu'aucune enquête judiciaire n'est actuellement ouverte.

Le Canard enchaîné affirme que Bally Bagayoko, maire LFI de Saint-Denis–Pierrefitte, aurait cumulé pendant plusieurs années un poste de cadre à temps plein à la RATP avec ses différents mandats d’élu. L’hebdomadaire s’interroge sur la réalité de cette activité salariée et évoque un possible emploi fictif. Bally Bagayoko rejette fermement ces accusations et assure avoir effectivement exercé ses fonctions au sein de la régie. À ce stade, aucune enquête judiciaire n’a été annoncée.

Un recrutement ancien à la RATP

Selon le Canard enchaîné, Bally Bagayoko a intégré la RATP en 2000, sur proposition de Jacques Marsaud, alors membre de la direction générale de l’entreprise. L’hebdomadaire affirme qu’il aurait été recruté sans passer par un concours ni un entretien d’embauche classique. Patrick Braouezec, ancien maire communiste de Saint-Denis, explique que la RATP menait à cette époque une politique de recrutement visant à diversifier les profils et à embaucher davantage de personnes issues des quartiers populaires. À l’inverse, Kader Chibane, chef de l’opposition écologiste à Saint-Denis, estime qu’il s’agissait d’une embauche à caractère politique. Aucune procédure judiciaire ou décision administrative ne vient toutefois étayer cette affirmation à ce stade.

Des mandats cumulés avec un emploi salarié

Au fil des années, Bally Bagayoko est devenu adjoint au maire de Saint-Denis, puis vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, avant d’être élu maire de Saint-Denis–Pierrefitte en mars 2026. Il préside également Plaine Commune depuis avril. Le Canard enchaîné affirme qu’il a continué à percevoir son salaire de la RATP tout en touchant les indemnités liées à ses différents mandats locaux. Sa rémunération à la régie aurait atteint l’équivalent de plus de 6.000 euros par mois, en tenant compte du treizième mois et des primes. Bally Bagayoko ne conteste pas ce montant.

Bally Bagayoko conteste toute idée d’emploi fictif

Le maire de Saint-Denis réfute catégoriquement les accusations d’emploi fictif. Il affirme que le maintien de son activité professionnelle lui permettait de « garder les pieds sur terre » et de ne pas vivre exclusivement dans le milieu politique. Il estime également qu’un élu local ne doit pas nécessairement abandonner son métier lorsqu’il exerce un mandat.

Des échanges internes qui alimentent les interrogations

Le Canard enchaîné rapporte également l’existence de SMS datant de janvier 2025 entre des responsables de la RATP. Sylvain Durand, alors directeur de cabinet de Jean Castex à la tête de la régie, y décrivait Bally Bagayoko comme un salarié « engagé et investi ». Il mettait toutefois en garde contre le risque que d’éventuelles accusations puissent éclabousser aussi bien l’entreprise publique que l’élu.

Aucune enquête ouverte à ce jour

À ce stade, ni la RATP ni la justice n’ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de déterminer si des irrégularités ont été commises. Les accusations relayées par le Canard enchaîné sont contestées par Bally Bagayoko, et aucune décision de justice n’a, pour l’heure, établi l’existence d’un emploi fictif.